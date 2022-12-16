Teknik Tekstil Merkezi ihracata değer katacak

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm" projesi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde 1000 metrekarelik alanda kurulan Teknik Tekstil Merkezi ile başladı.

Kentteki tekstil şirketlerinin daha yüksek katma değerli ürünlere geçerek kilogram başına ihracat fiyatlarını artırmalarına odaklanan merkez, KOBİ'lere son teknoloji ürünü makinelerle, prototip ve numune üretme imkanları sunuyor. Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2020 yılında başlatılan projeyle sadece Denizli'nin değil, Türkiye tekstilinin tüm dünyada tanınmasına aracı olacaklarını ve merkezlerinin sanayide çığır açmasını beklediklerini söyledi.