Tekstil fabrikasında yangın çıktı
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğanköy Mahallesi'nde naylon iplik üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu konularda ilginizi çekebilir