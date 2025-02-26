TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Tarsus MTAL Lisesi'ne ziyaret

Müjde DEMİR / MERSİN

‘'81 İl’e 81 Okul Projesi’' kapsamında Tarsus’a kazandırılan TOBB MTAL Lisesi'ni ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu öğrencilere, yazar Nurettin Topçu’nun ‘’Ahlak” isimli kitabını hediye etti. Uluslararası Slow Food Türkiye’den Sorumlu Konsey Üyesi Yasmina Şelfun Lokmanoğlu ve Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, ziyaret anısına TOBB Başkanı M. Rifat Tarsus yeryüzü pazarında sergilenen ürünlerden oluşan bir sepet takdim etti.

Okul ziyaretine yoğun katılım...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun okul ziyaretine Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen , Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler , Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Şahin, Tarsus Müftüsü Murat Akçay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş, Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı Murat Kaya , Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke , Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H.Ruhi Koçak , Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı, çevre il ve ilçelerden gelen Oda ve Borsa Başkanları katıldı.