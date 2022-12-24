Trabzon'da İlk Evim, İlk İş Yerim kuraları çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan proje çerçevesinde kentte yapılacak konutların dün başlayan kura çekimine, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sürdürüldü.

Kura çekimi, Vali İsmail Ustaoğlu ve protokol üyelerinin, başvuranların isminin yazılı olduğu kura kağıtlarını çekmesiyle başladı.

Ustaoğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda çıktığı kalkınma hamlesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Trabzon'da 2 bin 550 kişinin ev sahibi olacağını söyledi.

Projede şehit ailelerine, emekli ve gençlere kontenjan ayrılmasının da önemine değinen Ustaoğlu, "Ülkemiz için çok önemli olan bir sosyal konut projesi. Bu proje şehirlerimize ayrı bir kimlik katıyor. Şehirlerimize sosyal donatı alanlarıyla ayrı bir vizyon katıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise projenin dar gelirlilerin ev sahibi olmasında büyük bir avantaj sağlayacağını vurguladı.

Konutların kısa zamanda hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını anlatan Zorluoğlu, "Bu hakikaten çok büyük bir proje, büyük bir vizyon ve bu vizyonun arkasında Recep Tayyip Erdoğan var. Kendisine Trabzon'dan teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyle birlikte birçok vatandaşımızın yüzü gülecek" diye konuştu.

TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, TOKİ'nin Trabzon'a son 20 yılda yaptığı yatırımları katılımcılarla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı çerçevesinde büyük bir heyecanla hazırladıkları, Türkiye yüzyılına damga vuracak çalışmalar kapsamında Trabzon'da yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Karaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Trabzon merkezde 1146, Araklı'da 200, Arsin'de 90, Akçaabat'ta 100, Sürmene'de 100, Maçka'da 158, Vakfıkebir'de150, Çarşıbaşı'nda 166, Düzköy'de 240, Hayrat'ta 50, Of'ta 150 olmak üzere 2 bin 550 konutumuza 51 bin 528 başvuru gerçekleşti. 81 ilimizde olduğu gibi burada da kuralar noter huzurunda çekiliyor, dijital ortamda bu kuralar yayımlanıyor. Vatandaşlarımızın gözü önünde kuralar çekiliyor ve hak sahipleri belirleniyor. Bu vesileyle güçlü Türkiye'nin imarında son 20 yılda hayal dahi edilemeyen yatırımlar gerçekleştiren, kesintisiz bizlere cesaret ve destek veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a ve çalışma arkadaşlarıma, projelere sahip çıkan 85 milyon vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ailelerin saadetine ve ülkemizin huzuruna katkı sağlayacak bu büyük projenin kura çekim töreninin hayırlı olmasını diliyorum."

Şehir merkezindeki konut için kurada adı çıkan Orhan Ateş, oğlu polis memuru Muammer Ateş'in İstanbul Beşiktaş'ta 2016'daki bombalı saldırıda şehit olduğunu söyledi.

TOKİ'nin şehit ailelerine hak tanıdığını belirten Ateş, "Bizde başvurduk TOKİ'lere. Hem sevinçliyim hem hüzünlüyüm oğlumdan dolayı. Oğlum benim tek erkek evladımdı. Cenab-ı Allah onun yaşam mücadelesini şehit olarak tamamladı. Biz onlara ölü demiyoruz, onlar bizim şehidimiz. Allah olmayanlara da ev nasip etsin. Allah devletimizden, Tayyip Erdoğan'dan razı olsun gençlerimizin önünü açtı. İlk defa katıldım kuraya çıktı" dedi.

Trabzon merkezde 1146, Of ilçesinde 150 konutun kura çekimlerinin akşam saatlerinde tamamlanması planlanıyor.