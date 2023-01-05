Trakya 2022'yi 1 milyar 856 milyon dolar ihracatla kapattı

Trakya’dan geçen yıl yapılan ihracat 1 milyar 856 milyon 326 bin 58 dolar olarak kayıtlara geçti. Trakya’dan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü başta olmak üzere, hububat ürünleri, tekstil, hazır giyim, su ürünleri, elektrik ve elektronik gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.

Türkiye’nin sanayi merkezlerinden olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Tekirdağ, Trakya’dan yapılan ihracatta ön sırada yer aldı. Kentten geçen yıl yapılan ihracat 1 milyar 617 milyon 249 bin 14 doları bulurken, bölgenin ihracat yükünü sırtlanan Tekirdağ, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunuyor.