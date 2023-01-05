Trakya 2022'yi 1 milyar 856 milyon dolar ihracatla kapattı
Avrupa’ya ve ticaretin merkezi konumundaki İstanbul’a yakınlığı ile yatırımcıların gözdesi olan Trakya, her geçen yıl ihracat kapasitesini arttırıyor. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 2012 yılında 65 milyon 999 bin 93 dolarlık dış satım gerçekleştirilirken, bu rakam gelişen sanayi ve artan üretim kapasitesi ile son 10 yılda 2 milyar dolara yaklaştı.
Trakya’dan geçen yıl yapılan ihracat 1 milyar 856 milyon 326 bin 58 dolar olarak kayıtlara geçti. Trakya’dan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü başta olmak üzere, hububat ürünleri, tekstil, hazır giyim, su ürünleri, elektrik ve elektronik gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.
Türkiye’nin sanayi merkezlerinden olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Tekirdağ, Trakya’dan yapılan ihracatta ön sırada yer aldı. Kentten geçen yıl yapılan ihracat 1 milyar 617 milyon 249 bin 14 doları bulurken, bölgenin ihracat yükünü sırtlanan Tekirdağ, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunuyor.