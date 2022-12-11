TTI İzmir’de kruvaziyer turizmi konuşuldu

16. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi kapsamında, çeşitli söyleşiler de gerçekleştiriliyor. TTI İzmir’in ilk gününde, sektör temsilcilerinin katılımıyla “İzmir’de şehir otellerinin nabzı nasıl atıyor?” ve “İzmir ve Ege Bölgesi’nde Kruvaziyer Turizmi” başlıklı söyleşiler gerçekleştirildi. Katılımcılar, İzmir’in turizm potansiyeli ve 2023 yılından beklentileri hakkında bilgiler verdi.

Moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık’ın yaptığı “İzmir’de şehir otellerinin nabzı nasıl atıyor?” başlıklı söyleşide Swiss Otel Grand Efes Genel Müdürü Rıza Elibol, Hyatt Regency İzmir’in Genel Müdürü Zafer Canbaz, İzmir Palas Genel Müdürü Aydın Tokbaş, Marriott İzmir Genel Müdürü Sercan Korkusuz ve Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge konuşmacı olarak yer aldı.

"Şehrin potansiyelini öngörerek yeni otellerin açılması mutluluk verici"

Swiss Otel Grand Efes Genel Müdürü Rıza Elibol, “Biz iş insanı oteliyiz, tatil oteli değiliz. Otelimizde konaklayan misafirlerimizin yüzde 60 Türk, yüzde 40’ı yabancı. Son yıllarda birçok zincirin İzmir’e yatırım yapma kararı almasını çok sevindirici buluyorum. Bu güzel şehrin potansiyelini öngörerek yeni otellerin açılması bizler için de mutluluk verici. İlerleyen dönemlerde bu ilginin artacağını ve daha birçok uluslararası zincirin bu güzel şehirde yer almasını temenni ediyorum. Yeni marka otellerin İzmir’e gelmesi, İzmir ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. 16. TTI İzmir Fuarı, Türkiye’nin en büyük turizm fuarı olmakla beraber bu yıl ayrı bir güzelliği var, katılımcı sayısı da çok güzel. Dostların tekrar bir araya gelip birbirlerini ziyaret etme şansını elde ettiğimiz bu güzel fuarda temenni ediyorum ki seneye şehrimizde yeni açılacak oteller de yerlerini alacaklardır. Fuarımıza hep beraber sahip çıkacağız” diye konuştu.

"Amacımız İzmir’e yeni bir vizyon katmak"

Bu ay sonunda hizmete girecek Hyatt Regency İzmir’in Genel Müdürü Zafer Canbaz, “Otelimiz alışveriş merkezi olan İstinye Park içerisinde bulunmakta. Bizim amacımız hem alışveriş merkezi içerisinde bulunan lüks markalarla ve bu markaların gücü ile şehir dinamiğine bir parça katkı sağlamak. Otelimizin vizyonu misafirlerimizin kendilerini rahat, iyi, mutlu hissedeceği bir ortam yaratmak. İzmir’in bilindik yüzüne yeni bir yüz katmaya çalışıyoruz. Otelimizi öne çıkartırken bulunduğu şehir İzmir’in tarihini ve turizm destinasyonları herkesin bildiği kısımlar. Biz İzmir’e yeni açılan otelimizle İzmir turizmine lüks alışveriş ve çeşitli restoranlarıyla yeni bir hikâye yazmaya çalışıyoruz, tüm bilinenlerin yanında bilinmeyenleri sunuyoruz” dedi.

"2023’den umutluyuz"

İzmir Palas Genel Müdürü Aydın Tokbaş, “Otelimiz 95 yıllık tarihiyle İzmir’in en köklü tesislerinden biri. Şehir otelciliği genellikle tatil amaçlı olmadığı ve iş için konaklama olduğundan misafirlerimizi rahat ettirmek onların iş planlamalarını rahat yapmaları birincil hedefimiz oluyor. Turizm sektöründe 2023 yılından çok umutluyuz. Sağlık turizmi alanında acenteler vasıtasıyla misafirlerimiz daha yoğun oluyor. Önümüzdeki yıl sağlık turizmi alanında planlamalarımız ve sosyal projelerimiz var. Uluslararası her marka otel İzmir’e geldiğinde gözler doğal olarak İzmir’e dönüyor. Her gelen marka başka markanın dikkatini çekiyor ve yatırım yapmak anlamında İzmir’e göz kırpıyorlar” şeklinde konuştu.

"İzmir turizmi büyümeye son derece müsait"

Marriott İzmir Genel Müdürü Sercan Korkusuz, “Marriott olarak İzmir’de yeni bir oteliz. Marriott çatısı altında misafirlerimizin beklentilerine cevap verecek, onlara lüks deneyimini yaşatabilecek bir ürün sunma gayreti içerisindeyiz. Bana göre İzmir turizmi büyümeye çok müsait, talebin giderek artacağı ve ürünlerin çeşitleneceği çok büyük bir Pazar. Türkiye’nin farklı yerlerindeki deneyimimden sonra İzmir’de bunu gördüm. Burada çok kıymetli otellerimiz var. Biz de bu anlamda diğer kıymetli paydaşlarımızla birlikte İzmir’in büyümesine ve gelişmesine katkı vermek istiyoruz” diye konuştu.

"İzmir çok güzel bir yer ve bu başarıyı hak ediyor"

Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge, “Ülkelerde turizm, ekonomilerin jeneratörüdür. Bacasız sanayi de denilen turizmin potansiyeli, her geçen gün hem ülkemizde hem de dünyada gittikçe artmakta. Otelimiz, Çeşme’de sezon yazla kısıtlı gibi görünse de kışın da hem termal turizmi hem de kongre turizmi için misafirlerimizin tercih ettiği bir tesis. Turizm de benim otelim, senin otelin olmaz. Hepimiz başarınca ve hepimiz iyi olacağız ki İzmir kalkınabilsin. Çünkü İzmir çok güzel bir yer ve bu başarıyı hak ediyor” dedi.

Kruvaziyer turizmi konuşuldu

“İzmir ve Ege Bölgesi’nde Kruvaziyer Turizmi” konulu söyleşinin moderatörlüğünü ise Costa Türkiye Genel Müdürü ve TÜRSAB Kruvaziyer Turizmi İhracat Başkanı Ercan Abitağaoğlu yaptı. Söyleşide, Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi ve Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, Royal Caribbean Türkiye Müdürü Alper Taşkıran ve Jolly Tur Yurtdışı Koordinatörü Tolga Tekin konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, İzmir’in, denizi, kumu, güneşi, gastronomisi, tarih ve kültürel miras özelliklerinin hepsini barındıran bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi ve Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, “Biz destinasyon odaklı bir gemi şirketiyiz. Biz de kendi ürünlerimizi pazarlarken, deniz, kum, güneş, mavi, gastronomi, tarih ve kültürel miras özellikleri ile sunuyoruz. İzmir ve çevresi, bu özelliklerin hepsini barındıran bir destinasyon. Başka bir taraftan, bir limana ne kadar çok gemi gelirse o limanın potansiyeli artıyor. Biz şirket olarak iki kruvaziyer gemiyle Türkiye limanlarını ziyaret ediyoruz. Limanın potansiyeli ne kadar artarsa ziyarete gelen gemi sayısı da aynı oranda artıyor. Toplum bilinci de bu anlamda çok önemli. Kruvaziyer yolcusuna gösterilen saygı ve misafirperverlik, gemilerin o limanı tercih etmesinde önemli bir etken oluyor. Ayrıca, kısa programlı bayi ve şirket toplantıları, az sayılı organizasyonlarımız mevcut. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bu yıl özellikle İzmir çıkışlı uçaklardan direk uçuşla misafirlerimizi Barselona çıkışlı gemilerimize gönderebileceğiz” dedi.

"İzmir bölgesi olarak çok şanslıyız"

Royal Caribbean Türkiye Müdürü Alper Taşkıran, “Kruvaziyer şirketleri liman planlamalarını iki yıl önceden yapar ve bu planlar yapılırken öncelikle destinasyon geliyor. Destinasyonun çekici olması gerekiyor. Biz çoğunlukla gemilerimizde, Kuzey Amerikalı turistleri ağırlıyoruz. Amerika’da bu konuda yapılan anketlerde, turistler, öncelikle yüzde 60’ı seyahatte nereye gidecek? Yine yüzde 64’ü ne yiyecek içecek? ona bakıyor. Destinasyon birinci sırada, yiyecek içecek ikinci sırada ve oradaki deneyim üçüncü sırada geliyor. Tabii ki destinasyon başlığı altında aradıkları şey, o yerin kültürel ve tarihi mirası oluyor. Dolayısıyla İzmir bölgesi olarak bu konuda çok şanslıyız. Çünkü gelen turist zengin bir coğrafyaya geliyor. Bu coğrafyada her şey var, kültür, tarih ve gastronomi olarak yiyecek ve içecek çeşitliliği var. Bunlardan başka, bölgede sunulan alternatif deneyimler. tüm bunlar kruvaziyer ile gelen turist açısından çok önemli. Tüm bunların dışında limanlarımızın yeterliliği çok büyük öneme sahip. İzmir Limanı bu açıdan çok önemli bir liman, ayrıca kruvaziyer turizmini önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmek için devlet katkıları ve yatırımlar ve teşvikler çok önemli yer tutuyor” diye konuştu.

Jolly Tur Yurtdışı Koordinatörü Tolga Tekin de “Bu yıl, 7 yıl aradan sonra Türkiye limanlarından direk hareket eden İstanbul, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Çeşme çıkışlı kruvaziyer gemileri Türkiye’ye geldiler ve biz de bu gemilere misafirlerimizi bindirme fırsatı yarattık. Kruvaziyer turizmi ve gemi sektörü dünyada çok ciddi bir yer alıyor. Türkiye bu konuda henüz emekleme aşamasında diyebiliriz. Bu yıl gemilerin Türkiye limanlarına yanaşıyor olması, misafirlerin direkt kendi yaşadığı şehirden veya kısa da olsa yolculuk yapabileceği limanlardan gemilere binmeleri, müthiş bir avantaj. Biz yurt içi pazarında da çok tecrübeli bir acenteyiz. Türk tatilseverler, son yıllarda artık yurt dışı destinasyonlarını ciddi oranda seçer durumuna geldi. Gemi seyahatlerinin aslında en büyük avantajı, oteliniz sizinle beraber seyahat ediyor, her gün başka bir limanda uyanıp valiz açma kapama dertleriniz olmuyor. Yurt dışında bir çok destinasyon görürken tam pansiyon ciddi bir hizmet alarak seyahat ediyorsunuz” dedi.