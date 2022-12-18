Türkiye Yüzyılı vizyonu Gaziantep'te konuşuldu

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Dayanışma Platformunca bir otelde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, söz konusu toplantıları, Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye için söylenen her sözün kendileri için kıymetli olduğunu belirten Uçum, Türkiye Yüzyılı'nın emarelerini hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Dünyada belirsizlik ve olağanüstü bir dönemin yaşandığından bahseden Uçum, Türkiye'nin birçok alanda ön plana çıktığını anlattı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun, bir parti ve ittifakın vizyonu olmadığına dikkati çeken Uçum, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yönelik bir vizyondur. Geleceğe uzanın son derece kapsamlı bir bakış açısıdır. Bu çerçevede ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonuna baktığımız zaman 3 özelliğinin öne çıktığını görüyoruz. Birincisi, Türkiye Yüzyılı yaklaşımını, Sayın Cumhurbaşkanımız sunduğunda o toplantıda herhangi bir parti ve ittifak yoktu, sadece Türk bayrağı ve Türkiye vardı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun birinci özelliği, bu yüzyılın programı, bir parti ve ittifak programı değildir, bütün Türkiye'ye ait bir programdır. Türkiye'nin bütün kesim ve mecralarına ait bir programdır. İkinci özelliği ise ortaya konan yaklaşım, kapalı bir program değildir ve son derece dinamiktir. 17 başlık altında ortaya konmuş bu vizyon, Türkiye'nin bütün kesim ve mecralarıyla geliştirilmesi gereken dinamik bir yaklaşımdır. Üçüncü özelliği ise Türkiye ortak paydası üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunun, seçim sürecine giren partilerin demokratik yarışının ya da demokratik rekabetinin bir unsuru olmasının ötesinde değerlendirilmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız."

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Nur Bahçekapılı'nın moderatörlüğünde soru cevap şeklinde devam etti.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, gazeteci yazar Mehmet Çek, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.