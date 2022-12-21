Türkiye’nin en büyük adasında tarımsal ürün çeşitliliği artırılıyor

Ege Denizi’nin kuzeyindeki önemli turizm destinasyonlarından 297 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Gökçeada, kültürel varlıkları ve doğal zenginliklerinin yanı sıra son yıllarda tarımıyla da ön plana çıkıyor. Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Ada Rüzgarında Lezzetli Damla Sakızı” projesi kapsamında geçen yıl adada sakız ağacından damla sakızı elde edecek 27 üretici, bin 490 fidanı 30 dekar alanda toprakla buluşturdu.

Bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” ve “Gökçeada-Bozcaada Kalkınma ve İskan” projeleri kapsamında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 6 bin 410 damla sakızı, karadut, kestane ve aronya fidanı Gökçeadalı çiftçilere dağıtıldı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, projenin ilk ayağını 2018 yılında adanın belli noktalarına sakız plantasyonu kurarak başlattıklarını, geçen yıl da bin 490 fidan ile sakız ağacı için ilk adımı attıklarını söyledi. Sakız ağacı için başarılı sonuçlar almalarından sonra gelen taleplerin de buna bağlı olarak artış gösterdiğini anlatan Eren, üreticileri destekleme anlamında çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında çalışmalara geçen yıl başladıklarını dile getiren Eren, bu yıl projenin devamında 2 bin 110 damla sakızı fidanını 45 üreticiye teslim ettiklerini aktardı.

ÇANAKKALE