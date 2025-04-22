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Türkiye’nin Kahramanları Konya’da buluştu

Güvenilir Ürün Platformu, yerel üretimin desteklen­mesi amacıyla birçok paydaş ile protokolünü imzaladığı Türki­ye’nin Kahramanları projesiy­le yerli üretimi desteklemeye Konya’da devam etti. 2024 ba­şından beri Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis ve Eskişehir ile devam eden üretici buluşmala­rında 1500’e yakın üretici 50’ye yakın büyük alıcı ile buluştu.

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Türkiye’nin Kahramanları Konya’da buluştu
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Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Etkinlikte açılış konuşması­nı gerçekleştiren Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, “Yerli üretimin gücünü bir kez daha ortaya koy­mak ve yeni iş birliklerinin önü­nü açmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte ülkemize değer ka­tan, üretim yapan, ihracatla bü­yüyen, istihdam oluşturan her bir firmamızı bu ülkenin kahra­manı olarak görüyoruz” dedi.

“Ticaret ve sanayi, Konya eko­nomisinin bel kemiğidir” diye belirten Öztürk, “Bugün 3 bin 400’ü aşkın ihracatçı firmamız­la 180’den fazla ülkeye ihracat yapıyor, 1,7 milyar dolar dış tica­ret fazlası veriyoruz. Konya ih­racatının yüzden 95’inden faz­lası imalat sanayi ürünlerinden oluşturmakta bu da üretim kabi­liyetimizin gücünü yansıtmak­tadır. Lojistik altyapımız da ar­tık Konya’yı stratejik bir merkez hâline getirmektedir” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL