Türkiye’nin Kahramanları Konya’da buluştu
Güvenilir Ürün Platformu, yerel üretimin desteklenmesi amacıyla birçok paydaş ile protokolünü imzaladığı Türkiye’nin Kahramanları projesiyle yerli üretimi desteklemeye Konya’da devam etti. 2024 başından beri Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis ve Eskişehir ile devam eden üretici buluşmalarında 1500’e yakın üretici 50’ye yakın büyük alıcı ile buluştu.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, “Yerli üretimin gücünü bir kez daha ortaya koymak ve yeni iş birliklerinin önünü açmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte ülkemize değer katan, üretim yapan, ihracatla büyüyen, istihdam oluşturan her bir firmamızı bu ülkenin kahramanı olarak görüyoruz” dedi.
“Ticaret ve sanayi, Konya ekonomisinin bel kemiğidir” diye belirten Öztürk, “Bugün 3 bin 400’ü aşkın ihracatçı firmamızla 180’den fazla ülkeye ihracat yapıyor, 1,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz. Konya ihracatının yüzden 95’inden fazlası imalat sanayi ürünlerinden oluşturmakta bu da üretim kabiliyetimizin gücünü yansıtmaktadır. Lojistik altyapımız da artık Konya’yı stratejik bir merkez hâline getirmektedir” dedi.