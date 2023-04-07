Uludağ İhracatçı Birlikleri mart ayı ihracatını açıkladı

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan UİB'in koordinatörü Baran Çelik ihracatta temponun bu şekilde devam etmesi için çalıştıklarını vurgulayarak “UİB olarak yılın ilk çeyreğindeki ihracatımızı hedeflerimiz doğrultusunda yüzde 15'in üzerinde artışla 9 milyar dolar seviyesinde tamamladık. Önümüzdeki dönemde ihracatımızın aynı tempoda artarak devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Otomotivde 2.8 milyar dolarlık ihracat

Mart ayında 2 milyar 849 milyon 660 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), Ocak-Mart dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine yüzde 17.7'lik artışla 7 milyar 451 milyon 917 bin dolar olarak açıklandı.

Tekstilde ihracatın ivmesi arttı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mart ayında 126 milyon 823 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Mart dönemdeki ihracatı ise 344 milyon 548 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında, 111 milyon 113 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), yılın ilk üç ayındaki ihracatı ise 273 milyon 17 bin 923 dolar seviyelerinde kaydedildi.