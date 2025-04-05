Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın başlaması dolayısıyla dün Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkan ve Başkan Yardımcıları, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram ve Karnaval fikrinin öncüsü Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile Karnaval Direktörü İlhami Günsel’in katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında yerel ve idari yöneticiler, yurt dışından gelen çocuklar, kostümler içindeki Türk çocuklarıyla ile birlikte Adana’dan ellerinde tuttukları ülke bayraklarıyla tüm dünyaya barış, dostluk, kardeşlik ve birlik mesajı yolladı.

Köşger: "Adana eski günlerdeki ihtişamına kavuşacak"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana’nın en güzel etkinliklerinden birisi olan karnavalın artık uluslararası bir etkinlik olduğunu belirterek, Adana’nın marka değerinin daha da yükseldiğini, bu yılın çocuk temasıyla karnavalın, her zamankinden daha farklı ve özel olacağını bildirdi. Adana’nın eski günlerdeki ihtişamına kavuşacağına inandığını aktaran Köşger, “Bu yıl da Paris’te gastronomi şehri unvanını alırsak uluslararası alanda tescillenmiş olacak. Bunun ekonomimize sağlayacağı katkı muhteşem olacaktır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Güngör Geçer de, Adana’nın sanatın, kültürün, sinemanın ve lezzetin kenti olduğunu bildirdi. Geçer, “Keşke teknoloji el verse de portakal çiçeği kokusunu tüm dünyaya yayabilsek” ifadelerini kullandı.

Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt da, bu yıl 13’üncüsünü düzenledikleri Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için ilk günkü heyecanı duyduklarını bildirdi. Bozkurt, “Bu yıl ki karnavalımızda 200’den fazla etkinlik var. Karnaval ciddi bir sanat, spor ve kültür etkinliğine dönüştü. Bunun benzerlerinden ayrıştığını düşünüyoruz. Biz belki 100 sene sonra olmayacağız ama Portakal Çiçekleri açtığı zaman Adana halkı yine sokaklarda olacaktır. Karnavalın moral katkısının yanında Adana’ya ekonomik katkısı olduğunu da belirtmek istiyorum.” dedi.

Karnavalda 200’den fazla etkinlik var

Düzenlendiği her yıl on binlerce kişiyi Adana’da buluşturan Türkiye`nin ilk ve tek sokak karnavalı “Nisan’da Adana’da - 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” nın resmi programı da açıklandı. 4 Nisan tarihinde başlayıp 13 Nisan Pazar gününe kadar sürecek karnavalda süresince 200’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. “Dünya Çocukları” temasıyla düzenlenen karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile zengin bir içeriğe sahip olacak. Ayrıca; ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna’dan gelen etkinlik gruplarının performansları da izlenebilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın “simgesi” durumundaki kostümlü kortej geçişi bugün gerçekleştirilecek. Herkesin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej karnavalın ilk yıllarındaki gibi şehir merkezinde ve Adana sokaklarında yapılacak. Saat 17:00’da başlayacak kortejde rengarenk kostümlü binlerce kişi buluşacak. Kortej sonrasında da Simge Sağın bir konser verecek.

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olarak dünyanın sayılı karnavalları arasına giren “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda” binlerce kişinin katılacağı eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de organize edilecek. Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 10 gün boyunca performans sergileyecekler.

Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “çocuk etkinlik alanı” kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler karnavalda yer alacak.

Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanatla renklenecek. Kültür Yolu Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı için özel olarak hazırlanan birçok sergi bu iki tarihi mekanda yer alacak. Kurulacak sahnelerde ünlü sanatçıların konserler her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz olacak.

Çocuklar için etkinlikler düzenlenecek

Tüm karnaval boyunca; Fun Fun Hayal Takımı ile yarışmalar, gösteriler ve eğlenceler düzenlenecek. Aysel Gülşen ile Anne Çocuk Nefes Çalışması da karnaval süresince programda yer alırken, 12 Nisan Cumartesi günü Enerjisa Çocuk Tiyatrosu ve Toroslar EDAŞ Çocuk Tiyatrosu "Küsmesin Yıldızlar" oyunu da sahnelenecek.

Tiyatro, bale ve sergiler kaçmaz

M1 Adana AVM, Ramazanoğlu Kültür Merkezi, Adana Müzesi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatro gösterileri gerçekleştirilirken, Opera ve Bale sanatçılarından Saraydan Kız Kaçırma, Bremen Mızıkacıları ve Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri seyredilebilecek.

Ayrıca; Çukurova Devlet Senfoni & Devlet Çoksesli Müzik Korosu “Carmına Burana”, Mersin DKTMK “Şarkılar Söyle O Sahillerde” Avni Anıl Özel Konseri, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu’ndan da “Sıra Gecesi” performansları da karnavalın ilgi çekici etkinliklerinden olacak. Picasso, Refik Anadol’un Dijital Sergisi, Köklere Yolculuk Dijital Sergisi, Beste Alperat ve Ozan Oganer’den Heykel, Cengiz Yatağan ve İsmail Helvacı’dan Resim sergileri ile dopdolu bir karnavalda herkes ilgi alanlarına göre kendinden bir şeyler bulacak.

Yarışmalar nefes kesecek

Renkli Dev Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası’yla karnaval rekabete açık yarışmalara sahne olacak. Karnavalda “Portakallı Lezzetler Yarışması” da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana’nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak.

Etkinlikler tüm Adana’ya yayılacak

Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, Su Korteji, Rengarenk Fest, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana’da karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Lezzet atölyelerinde herkes ilgi duyduğu programa katılabilecek. Bu arada, kamp, karavan, vosvos, motor, bisiklet, off road, doğa sporları tutkunları karnaval süresince Merkez Park ve Yüreğir Millet Parkı içindeki özel kamp yerleşkelerinde bir araya gelecek.