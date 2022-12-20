Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2 ilçede belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda 670 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Y, U.Ç, E.C.K, M.D. ve Y.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.