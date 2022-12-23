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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ'cü yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 13 kişiden 8'i tutuklandı. Yakalananlar arasında mesleklerinden ihraç edilmiş FETÖ bağlantılı öğretmen, katip, diyanet görevlisi, sosyal hizmet personeli olduğu belirlendi.

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54. Mekanize Tugay Komutanlığı ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırı askeri yasak bölgede yasa dışı geçişe hazırlanan grup tespit etti.

Yakalananlar arasında mesleklerinden ihraç edilmiş FETÖ bağlantılı öğretmen, katip, diyanet görevlisi, sosyal hizmet personeli olduğu belirlendi.

Gözaltı işlemleri sonrası zanlılar Enez Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan R.K, M.K, İ.H.B, G.B, Ö.F.T, S.B, İ.O. ve R.S. tutuklandı.

Diğer zanlılardan aralarında Kırgızistan uyruklunun da olduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, sınırda grubun yanındaki 8 çocuk da yakınlarına teslim edildi.

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