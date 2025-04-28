Zeyrek: Manisa’ya yeni bir lojistik merkezi kurmak istiyoruz

Özlem SARSIN

Geleneksel Mesir Macunu Şenlikleri’nde basın mensupları ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Manisa sanayisinin gün geçtikçe geliştiğini, BYD’nin kentte yatırıma başlaması ile birlikte özellikle lojistikte yeni alanlara ihtiyaç olacağını öngördüklerini söyleyerek, “Akhisar ilçemizde demir yolu taşımacılığının kullanılacağı bir lojistik merkezi kurmak istiyoruz. Gelişen şehrimizin buna ihtiyacı var.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nden şu an direkt Alsancak Limanı’na gidiyoruz. Alsancak Limanı dolu. Bu nedenle Manisa merkezin dışında yer alacak, Çandarlı ve Aliağa Limanları’na demir yolu ağı ile ulaşacak bir lojistik merkezi kurmak istiyoruz. Bu konuda Devlet Demir Yolları (DDY) ile sözlü bir protokol yaptık. DDY ortaklığı ile bir şirket kurmak istiyoruz.

En kısa zamanda yazılı protokole de dökmek istiyoruz. Bu konuda Yaşar Üniversitesi ile protokol imzaladık ve danışmanlık hizmeti alacağız. Yine deneyimlerinden faydalanmak istediğimiz Arkas Holding ile de görüşmelerimiz sürüyor. Lojistik Merkezi Manisa’nın geleceği olacak, sanayide yeni bir adım olacak. Lojistik merkezimizi sanayinin yoğunlaştığı Manisa merkezde değil, yoğunluğu çevre ilçelere taşıyıp oradaki sanayi alanlarını da güçlendirmek istiyoruz” dedi.

“OSB’ler kentle bütünleşmeli”

Manisa’nın pek çok ilçesinde ve merkezde organize sanayi bölgelerinde sanayi kuruluşlarının kümelendiğini de dile getiren Zeyrek, OSB’lerin Manisa halkı ile bütünleşmesi ve halkın ihtiyacı olan sosyal alan yatırımlarında ellerini taşın altına koyarak yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Zeyrek bu konuda şunları söyledi, “Yalnızca Manisa merkezde bulunan Manisa OSB’de 602 tane sanayi tesisi var.

Manisa OSB, Avrupa’nın yatırım yapılabilecek en iyi OSB’si seçildi. Çok da nitelikli bir bölge. Ama kendi cumhuriyetlerini ilan etmişler. Bizden 1 metreküp su satın almazlar. Kendi arıtmaları var, kendi yollarını yaparlar. Sermaye sahipleri oradan para kazanıyor, beyaz yaka parasını başka şehirlerde harcıyor. İşçi sınıfının yükü Manisa’da kalıyor. Buna bir dur demezsek Manisa da tıpkı Sakarya ve Kocaeli örneğindeki gibi işçi şehri olarak kalır.

Şehri buna dönüştürmek istemiyorum” dedi. “Çuvaldaki kuru üzüm para etmiyor” Manisa’da nüfusun yüzde 15’inin tarım ile geçimini sağladığını belirten Zeyrek, “Çiftçimizin durumu da ortada. Bu kadar bereketli topraklarda, bankalara borcu olan çiftçi sıralamasında Manisa birinci sırada geliyor.

Burada ciddi bir tezatlık var. Ürünlerimiz katma değerli hale gelmiyor. 50 kiloluk çuvaldaki kuru üzüm para yapmıyor. Ama onu 40 gramlık bir pakete koyup markalaştırdığınız zaman para yapıyor. O yüzden çiftçilerimize kooperatif kurmasını öneriyoruz. Ürününüz için biz belediye olarak tesis kuralım, yeni pazarlar bulalım diyoruz. Şu anda Manisa’da iklim değişikliklerinden dolayı Antep Fıstığı, ceviz çok ön plana çıkmaya başladı. Zeytin yetişmez dediğimiz Selendi bölgesinde zeytin yetişmeye başladı.

Selendi’de Antep Fıstığı, badem ve ceviz için kırma, paketleme ve fırınlama tesisi yapıyoruz. Burada tesisin ortağı kooperatifler. Biz sadece tesisi kuracağız onlar para kazandıkça bize ödeyecekler. Tesisin yerini bulduk, önümüzdeki yıl bu tesis açılmış ve işler hale gelmiş olacak” diye konuştu. Manisa’nın tarihsel ve kültürel yönden de çok zengin bir kent olduğundan da bahseden Zeyrek, kentte başta inanç turizmi olmak üzere turizmi geliştirmek istediklerini de kaydetti.

“Üzüm olmazsa Manisa tarımı bitme noktasına gelir”

Manisa’nın Gediz Havzası’nda konuşlanmış, bereketli topraklara sahip bir il olduğunu söyleyen Zeyrek, son günlerde yaşanan don olaylarından özellikle üzüm bağlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Dondan zarar gören çiftçileri yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Zeyrek, “Bu yıl ne yazık ki bağlar kurudu, üzüm az olacak. Üzümün en çok olduğu bölgelerimizde bağların yüzde 70’i zarar gördü. Bu çok acı bir durum. Üzüm yoksa Manisa yoktur. Nasıl sanayi Vestel ile özdeşleşti, şimdi BYD yatırımı geliyor, tarım da üzüm ile özdeşleşmiştir. Üzüm olmazsa Manisa tarımı bitme noktasına gelir” dedi.

“Mesir Macunu Şenlikleri’nden memnun kaldık”

22-27 Nisan tarihleri arasında 485. kez düzenlenen Manisa Mesir Macunu Şenlikleri’nin kent halkına nefes aldırdığını, esnafın ticarette yoğun bir süreç yaşadığını da dile getiren Zeyrek, hedeflerinin Manisa Mesir Macunu Şenliklerinin ulusal ve uluslararası alanda daha da tanınmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Zeyrek “Çevre illerden de ilgi yoğun oldu, mesir saçımında 200 bini geçen katılımcı oldu ve 8 bin ton mesir macunu dağıtıldı. Festival için 28.3 milyon TL harcama yapıldı. Halkımız da esnafımız da festivalin getirdiği canlılıktan çok memnun” dedi.