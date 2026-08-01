6 ana ürün grubunda satışlar yüzde 7 geriledi
Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ikinci büyük üretim merkezi olduğu beyaz eşya sektöründe 2026’nın ilk yarısında 6 ana ürün grubunda iç satışlar %7 gerilerken, ihracattaki daralma %19’a ulaştı. TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, yurtdışı pazarlarda rekabetçiliği güçlendirecek adımlara dikkat çekti.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2026 yılının ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Altı ana ürün grubunda yurt içi satışlar, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Son yıllarda düşüş eğiliminde olan ihracattaki kayıp ise yüzde 19'a ulaştı.
İhracat pazarlarındaki zayıflama üretim rakamlarına da yansıdı. Yılın ilk yarısında üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 geriledi. İç satış ve ihracattan oluşan toplam satışlar da yüzde 15 azalarak 13 milyon 26 bin 952 adet olarak gerçekleşti.
Haziranda satışlar 2 milyona indi
Haziran ayında yurt içi satışlar yıllık bazda yüzde 15, ihracat ise yüzde 11 daraldı. Üretim geçen yılın aynı ayıyla aynı seviyede kalırken toplam satışlar yüzde 12 düşüşle 2 milyon 33 bin 470 adede indi. Türkiye, yüzde 7'lik üretim hacmiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük beyaz eşya üretim merkezi konumunda bulunuyor.
Sektör, 2025 itibarıyla yıllık 29 milyon adetlik üretim kapasitesine sahipken 60 bin kişiye doğrudan, 600 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Geçen yıl 20,2 milyon adet ürün ihraç eden sektör; Ar-Ge, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımlarına devam ediyor.
"İhracattaki düşüşün devam ettiğini görüyoruz"
TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, ihracattaki daralmanın nedenleri arasında rekabet gücündeki zayıflama ile dış ticaret politikalarının oluşturduğu ek maliyet ve yüklerin bulunduğunu belirtti.
Şengül, "Sektörümüz, küresel pazarlarda yaşanan ihracat daralmasının temel nedenleri arasında rekabet gücümüzdeki zayıflama ile dış ticaret politikalarının yarattığı ilave maliyet ve yüklerin bulunduğunu uzun süredir dile getirmektedir.
Gelinen noktada, ihracattaki düşüşün devam ettiğini görüyoruz" dedi. İhracat pazarlarındaki kayıpların mevcut performansın yanı sıra yatırımları, üretim kapasitesini ve istihdamı da etkileyebileceğine dikkati çeken Şengül, "Sektörün sürdürülebilirliği için rekabetçiliği güçlendirecek, ihracatı destekleyecek ve üretim maliyetlerini dengeleyecek adımlar büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Anti-damping önlemleri sektörü maliyette zorluyor
Beyaz eşya sektörünün temel girdilerinden biri olan yassı çelik ürünlerine ilişkin anti-damping soruşturmalarının yüksek vergilerle sonuçlanmasını değerlendiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, “Sektörün temel girdilerinden biri olan yassı çelik ürünlerine ilişkin anti-damping soruşturmalarının yüksek vergilerle sonuçlanması, üreticilerin maliyet yapısını doğrudan ve olumsuz biçimde etkiliyor. Üretim maliyetlerindeki her ilave artış, ihracat rekabetçiliğimizi etkilemektedir” dedi.
Bu tablonun etkilerini sektör verilerinde açıkça gördüklerini ifade eden Yavuz, “Üretim ve ihracattaki daralmada küresel talepteki zayıflama ve ihracat pazarlarındaki belirsizlikler de rol oynamakla birlikte, temel girdilere getirilen ilave maliyetlerin sektörümüzün rekabet gücü üzerindeki başlıca baskı unsurlarından birini oluşturduğu açıktır. Türkiye'nin katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için sanayimizin uluslararası rekabet gücünü koruyacak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir maliyet yapısına ihtiyacı vardır” diye belirtti
GEKAP’taki artış enflasyonun çok üzerinde
Geri Kazanım Katılım Payı’nın (GEKAP) beyaz eşya üreticilerinin başlıca uluslararası rakiplerinin karşılaşmadığı ilave bir maliyet yarattığını ve üretim, yatırım ve ihracat üzerinde doğrudan baskı oluşturduğunu ifade eden TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, “2020 yılında uygulamaya alınan GEKAP birim tutarları bugün yaklaşık 15 ila 17 katına çıkmış durumda. Aynı dönemde üretici ve tüketici fiyatlarındaki artış yaklaşık 7 kat seviyesinde gerçekleşti.
Dolayısıyla GEKAP tutarlarındaki artış, enflasyonun çok üzerinde seyrediyor. GEKAP’ın sektör üzerindeki yıllık maliyeti yaklaşık 3 milyar TL’ye ulaştı, 2020–2025 döneminde sektörden tahsil edilen toplam GEKAP tutarı ise yaklaşık 250 milyon dolar seviyesinde” dedi.