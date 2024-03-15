"85 milyon iş ortadan kalkacak, 97 milyon yeni iş ortaya çıkacak"

ESİAD tarafından düzenlenen “Arama Çalıştayı”nda, üye firmaların insan kaynakları departmanlarının yöneticileri bir araya gelerek, yeşil-dijital ve toplumsal dönüşüme uyum sağlamak ve bu konuda bir yol haritası hazırlamak için ihtiyaçları ve önerileri tartıştı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “2025’e gelindiğinde, yapay zekanın 85 milyon işi ortadan kaldırabileceğinden, ancak 97 milyon yeni iş yaratabileceğinden bahsediliyor. 12 milyon iş artışı çok dikkat çekici bir hesaplama. Bu süreçte, bilgi analizi, dijital okur yazarlık, değişime yatkınlık, yapay zekadan yararlanma ve problem çözme gibi analitik yeni yetkinlikler öne çıkıyor” diye konuştu.

“Genç işsizlik çok yüksek”

Dönüşümün itici gücünün insan kaynağı olduğunu söyleyen Zorlu, “Bunun yanında genç işsizlik oranımız da çok yüksek. 2022 yılı verilerine göre İzmir’de 15-24 yaş arası işgücü 245 bin kişiyken, aynı yaş aralığında işsiz sayısı 60 bini buluyor.

Genç işsizlik oranı bu kadar yüksekken sanayici nitelikli ara eleman bulmakta güçlük çekiyor. Bu açığı kapatmanın yolu da mesleki eğitimden geçiyor. Teknolojik ilerleme, yeşil ve dijital dönüşüm tüm dünyada yeni meslekler yaratıyor.

Üretimde, iş yaşamında, yeni becerilere ihtiyaç duyuluyor. Mevcut mesleklerin geliştirilmesinin yanında teknolojik ilerleme, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik eğitimler giderek önemli hale geliyor. Kısaca, nitelikli eğitim ve insan gücü, dijital dönüşüm ve katma değerli üretim formülüne dayanan bir zincirleme reaksiyona şiddetle ihtiyacımız var. ESİAD olarak uluslararası rekabet gücümüzü artırabilmek için çok yönlü stratejiler geliştirerek geleceğe hazırlanmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Düzenlediğimiz çalıştay, bu amaca ulaşabilmek için insan kaynağını nasıl geliştirebileceğimiz konusunda bizlere yol gösterici olacak. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 30’a yakın firmanın insan kaynakları departmanlarından temsilcilerin katıldığı toplantıda belirlenen başlıklar bir sonraki aşamada ESİAD Sanayi, Kalkınma ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası’nda değerlendirilecek ve atılacak adımlar belirlenecek.