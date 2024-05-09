Alman profesörden kozmetikte kült bir markalaşma yolu

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Augustinus Bader markası, ismini halen Leipzig Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdüren Profesör Augustinus Bader’den alıyor. 2017 yılında kurulan marka, ilk 5 yılda 1 milyar dolarlık şirket değerine ulaşmış durumda. Markanın lüks segmentte çok sık rastlanmayan hızlı büyümesi, sağlık, genç kalma arayışı ve doğallık trendi ile Ar-Ge’nin birleşmesinin bir yansıması olarak yorumlanıyor.

Biyomedikal bilim alanında önemli çalışmalara imza atan ve hücre biyolojisi alanında çalışmalar yapan Prof. Bader’in adını taşıyan ürünler, cildin kendi gücünü harekete geçirerek her cildin ihtiyacı olan tedaviyi yapıyor olma iddiasında. Kozmetiğin bu laboratuvardan çıkan markası, Beymen’in çabalarının etkisi ile geldiği Türkiye pazarında da ciddi bir talep görüyor. Beymen, önce sadece internetten sattığı markayı, bu ilgi üzerine mağazalarında da müşterilerine ulaştırmaya başlamış durumda.

CEO Goldman’dan

Markanın kuruluşu, Prof. Bader’in 2008 yılında geliştirdiği iyileştirici jel kreme dayanıyor. Ancak kozmetikte 100 yıllık markalarla rekabet ederek kült bir marka haline gelebilmek elbette bir pazarlama dokunuşu da gerektiriyor. Bu dokunuş ise eski Goldman Sachs yöneticisi Charles Rosier’den geliyor.

Türk ortağı var

Rosier’in CEO’luğunda şirket, 2022 yılında unicorn statüsüne kavuşuyor. Bunu sağlayan 25 milyon dolarlık yatırım turu içinde ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş’ın da yatırımı bulunuyor. Markanın bu yılki satışlarının 200 milyon dolara ulaşması bekleniyor. CEO Rosier, son verdiği röportajda lüks kozmetik sektöründeki resesyon baskısı ile ilgili olarak, 18 aylık bir süreçte toparlanma öngördü.