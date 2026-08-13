Apple’dan haber kuruluşlarına yeni model: Siri kullandığı içerik kadar ödeme yapacak

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Apple, yapay zekâ alanındaki rekabette Siri'yi güçlendirmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin, yapay zekâ destekli Siri'nin kullanıcılara güncel gelişmeleri aktarabilmesi amacıyla haber yayıncılarıyla çok yıllı lisans anlaşmaları için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Apple'ın planına göre yayıncılardan alınacak gerçek zamanlı haber ve bilgiler, yapay zekâ destekli Siri'ye entegre edilecek. Böylece Siri, kullanıcıların güncel gelişmelere ilişkin sorularına daha kapsamlı ve anlık yanıtlar verebilecek.

Yayıncılara kullanım başına ödeme

Apple'ın üzerinde çalıştığı anlaşma modelinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de yayıncılara yapılacak ödemeler. Şirketin geleneksel sabit ücretli lisans anlaşmaları yerine, Siri'nin bir yayıncının içeriğini ne kadar kullandığına bağlı olarak ödeme yapmayı değerlendirdiği aktarıldı.

Bu modelin hayata geçirilmesi ve yaygınlaşması halinde, haber kuruluşları ile yapay zekâ şirketleri arasındaki içerik anlaşmalarında yeni bir dönemin kapısı aralanabilir.

Siri iOS 27 ile değişiyor

Canlı haber entegrasyonunun, Apple'ın Siri için planladığı daha kapsamlı yapay zekâ dönüşümünün bir parçası olması bekleniyor.

iOS 27 ile birlikte Siri'nin dünya bilgisi konusunda daha gelişmiş yeteneklere kavuşması, ekranda yer alan içerikleri daha iyi anlayabilmesi ve Apple'ın temel uygulamalarıyla daha kapsamlı şekilde çalışabilmesi planlanıyor.

Yenilenen Siri'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulması beklenirken, yayıncılarla yapılacak anlaşmalar sayesinde sesli asistanın kullanıcılara gerçek zamanlı haber ve bilgi aktarabilmesinin önü açılacak.

Yapay zekâ ve yayıncılar için yeni model olabilir

Apple'ın kullanım miktarına bağlı ödeme sisteminin başarılı olması durumunda modelin sektör genelinde örnek oluşturabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir sistem, yayıncıların içeriklerinin yapay zekâ platformlarında kullanımından doğrudan gelir elde etmesine olanak sağlayabilir.