Apple iOS 27'yi tanıttı: Siri ve yapay zekada büyük dönüşüm

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Apple, geliştiriciler konferansı WWDC kapsamında yeni mobil işletim sistemi iOS 27'yi tanıttı. Yapay zeka odaklı yeniliklerin öne çıktığı güncelleme, Siri'nin yeteneklerini önemli ölçüde artırırken, sistem genelinde daha kişiselleştirilmiş ve akıllı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Siri daha akıllı hale geliyor

iOS 27'nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri, baştan sona yenilenen Siri oldu. Yeni nesil dil modelleriyle desteklenen dijital asistan, daha doğal diyaloglar kurabilecek, ekran üzerindeki içerikleri analiz edebilecek ve kullanıcı alışkanlıklarına göre daha isabetli öneriler sunabilecek.

Apple, Siri'nin tek komutla birden fazla işlemi yerine getirebilmesini sağlarken, üçüncü taraf yapay zeka servisleriyle entegrasyon seçeneklerini de genişletmeyi planlıyor. Kullanıcılar ayrıca Siri'nin sesini ve çalışma biçimini daha ayrıntılı şekilde kişiselleştirebilecek.

Fotoğraflar ve kameraya yapay zeka desteği

Apple, fotoğraflar uygulamasına üretken yapay zeka tabanlı yeni araçlar ekledi. "Extend" özelliği fotoğrafın mevcut sınırlarının dışına yeni içerikler oluşturarak görüntü alanını genişletebilirken, "Enhance" aracı renk, ışık ve görüntü kalitesini otomatik olarak optimize edecek.

"Reframe" özelliği ise özellikle uzamsal fotoğraflarda çekim sonrasında perspektif düzenlemelerine imkan tanıyacak.

Kamera uygulaması da görsel zeka özellikleriyle güçlendirildi. Kullanıcılar kamera aracılığıyla ürün etiketlerini analiz edebilecek, besin içeriklerine ulaşabilecek ve kartvizitlerdeki iletişim bilgilerini doğrudan rehberlerine kaydedebilecek.

Wallet ve sağlık uygulamalarında yeni dönem

iOS 27 ile birlikte Apple Wallet uygulamasına "Create a Pass" özelliği eklendi. Bu sayede kullanıcılar QR kodları ve çeşitli belgeler üzerinden kendi dijital kartlarını oluşturabilecek. Etkinlik biletleri, üyelik kartları ve giriş belgeleri tek platform altında toplanabilecek.

Sağlık uygulamasında ise yapay zeka destekli öneriler, gelişmiş beslenme takibi ve uzman içerikleri sunulacak. Apple'ın kullanıcıların günlük alışkanlıklarını analiz ederek daha kişisel sağlık tavsiyeleri vermesi hedefleniyor.

Safari ve klavyede üretken yapay zeka etkisi

Apple, klavye tarafında otomatik düzeltme sistemini geliştirerek yalnızca yazım hatalarını değil, dil bilgisi hatalarını da algılayabilen yeni bir yapı oluşturdu.

Safari'de ise Apple Intelligence destekli yeni araçlar devreye alındı. Tarayıcı, açık sekmeleri içeriklerine göre otomatik olarak gruplandırıp isimlendirebilecek. Ayrıca "Beni Bildir" özelliği sayesinde kullanıcı adına belirli web sayfalarını takip ederek gelişmeler hakkında bilgi verebilecek.

Performans ve tasarım iyileştirmeleri

Şirket, iOS 27 ile birlikte sistem performansında da önemli iyileştirmeler yaptığını açıkladı. Buna göre uygulamaların açılış hızında yüzde 30'a varan artış sağlanırken, AirDrop aktarım performansının da yüzde 80'e kadar iyileşmesi hedefleniyor.

Yeni CPU zamanlayıcısı sayesinde özellikle eski iPhone modellerinde daha akıcı bir kullanım deneyimi sunulması planlanırken, Liquid Glass arayüzüne eklenen yeni saydamlık ayarı ve güncellenen simge tasarımlarıyla görsel deneyim de geliştirildi.

Ayrıca Spotlight başta olmak üzere sistem genelindeki arama altyapısı yenilenirken, Mail uygulamasında kullanılan yeni sıralama algoritmalarıyla e-postalara daha hızlı erişim sağlanması amaçlanıyor.

Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak?

Apple'ın paylaştığı bilgilere göre iOS 27 güncellemesi iPhone 11 serisi ve sonrasında piyasaya sürülen modeller ile iPhone SE'nin yeni nesil versiyonları için sunulacak. Bu kapsamda iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 ve yeni iPhone 17 serisi güncellemeyi alabilecek cihazlar arasında yer alıyor.

Tim Cook'tan veda mesajı

WWDC 2026'nın kapanışında sahneye çıkan Apple CEO'su Tim Cook, geliştiricilere hitaben yaptığı konuşmada duygusal mesajlar verdi. Cook, bu etkinliğin görevini bırakmadan önce katıldığı son WWDC olduğunu belirterek, Apple'daki görev süresi boyunca en büyük motivasyon kaynaklarından birinin geliştirici topluluğuyla bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Geliştiricilerin ortaya koyduğu çalışmaların kendisine her zaman ilham verdiğini ifade eden Cook, tanıtılan yeni teknolojilerle birlikte Apple'ın geleceğine ilişkin iyimserliğini koruduğunu dile getirdi.

Cook, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"CEO olarak geçirdiğim süre boyunca en büyük mutluluk kaynaklarımdan biri, bunun gibi etkinliklerde sizlerle bir araya gelmek ve güçlü yeni araçları paylaşmak oldu. Bu araçlarla ortaya koyduğunuz çalışmalar, hayal gücünün sınırı olmadığını bana sürekli hatırlattı.

Yıllar boyunca insanların üretmesine, öğrenmesine ve dünyayı yeni şekillerde deneyimlemesine yardımcı oldunuz. Bugün tanıttığımız inanılmaz yeteneklerle birlikte, en iyi günlerin hâlâ önümüzde olduğuna yürekten inanıyorum.

Apple'da dünyanın en iyi ürünlerini yaratmak ve insanlara olağanüstü deneyimler sunmak her zaman yol gösterici ilkemiz oldu. Yaratıcılıkları, özenleri ve kararlılıklarıyla insanların hayatlarında fark yaratmaya devam eden ekiplerle birlikte bu misyona katkı sağlayabilmek benim için bir ömür boyu sürecek bir onur oldu.

Hepinize teşekkür ederim. Harika bir WWDC geçirmenizi diliyorum."

Bu açıklamalar, teknoloji dünyasında uzun yıllardır Apple'ın liderliğini yürüten Cook'un görev süresinin sonuna yaklaşırken yaptığı en dikkat çekici mesajlardan biri olarak değerlendirildi.