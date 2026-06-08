Kuzey Boru, DSİ ihalesinde birinci oldu
Kuzey Boru, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 262,5 milyon TL tutarındaki Kars Barajı Sulama ihalesinde birinci oldu.
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Kars Barajı Sulaması 1. Kısım CTP Boru Malzeme Alımı 2 Kısım” ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci olduğunu duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Şirketimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 2026/706509 kayıt numaralı "Kars Barajı Sulaması 1. Kısım CTP Boru Malzeme Alımı 2 Kısım" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur.
İhale bedeli KDV hariç 262.525.620,00 TL'dir. Proje tesliminin 2026 yıl sonunda tamamlanması beklenmektedir.
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