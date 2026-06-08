Kuzey Boru, DSİ ihalesinde birinci oldu

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Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Kars Barajı Sulaması 1. Kısım CTP Boru Malzeme Alımı 2 Kısım” ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şirketimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 2026/706509 kayıt numaralı "Kars Barajı Sulaması 1. Kısım CTP Boru Malzeme Alımı 2 Kısım" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur.

İhale bedeli KDV hariç 262.525.620,00 TL'dir. Proje tesliminin 2026 yıl sonunda tamamlanması beklenmektedir.

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