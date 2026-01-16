AVM yatırımları, Adana’yı çekim merkezi yapacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bölgede narenciye üretimi yapan Akpolat ailesinin yatırımıyla yeniden sektöre kazandırılan Adapalm AVM ile bölgenin çekim merkezi olması hedefleniyor.

200’ün üzerinde mağazasıyla 2026 yılının son çeyreğinde açılacak olan Adapalm, Adana’nın büyüyen nüfus yapısı, çevre illerle kurduğu güçlü bağ ve mevcut perakende arzındaki boşluk dikkate alınarak, şehir içinden ve çevre illerden düzenli ziyaretçi çekecek bir çekim merkezi olarak kurgulanıyor. Projenin hayata geçmesiyle yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanması amaçlanıyor.

“Bölgede önemli yatırım fırsatları var”

Adana’nın mevcut AVM arzı açısından Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyleyen ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, “Adapalm’i planlarken Adana’nın demografik yapısını, günlük yaşam alışkanlıklarını ve bölgenin gelişim potansiyelini detaylı şekilde analiz ettik. Adana; nüfus büyüklüğü, çevre illerle kurduğu güçlü bağ ve artan yatırımlara rağmen, modern ve deneyim odaklı alışveriş merkezi arzı açısından Türkiye ortalamalarının altında kalan bir şehir. Bu da doğru kurgulanmış projeler için önemli bir fırsat alanı yaratıyor.

ECE Türkiye olarak Adapalm’de; küresel trendleri yerele taşıyan, nitelikli ve çeşitli marka karmasıyla bölgeye ilkleri getiren, güçlü eğlence ve gastronomi arzıyla çekim gücü oluşturan ve sosyalleşme alanları ile günün her saatinde misafirlerimizin konforlu zaman geçirebildikleri bir buluşma noktası oluşturacağız. Markaların en yeni konseptleriyle bölge ile buluşacak olmaları bizleri heyecanlandırıyor” dedi.

“Yeni AVM yatırımlarımız devam edecek”

“Biz yatırımlarımızı her zaman yaşadığımız coğrafyaya uzun vadeli değer yaratma perspektifiyle ele alıyoruz” diyen Adapalm AVM’nin yatırımcısı Sinan Akpolat, AVM yatırımlarına bakışlarının kısa vadeli getirilerden çok; doğru konumlandırma, sürekli gelişim ve güçlü bir ziyaretçi deneyimi hedeflendiğini aktardı. Akpolat, yeni AVM yatırımları konusunda fırsatları değerlendireceklerini, hedeflerinin iki yılda en az bir AVM yatırımı yapmak olduğunu belirtti.

“AVM pazarında satın alma fırsatları doğuyor”

ECE Türkiye CFO’su ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, alışveriş merkezleri pazarında yeni yatırımların zor olduğunu ancak dönüşüm projelerinin devam ettiğini söyledi. Şapkacı, “Özellikle satın alma anlamında fırsatlar devam ediyor. Mevcut projeleri dönüştürme ve büyütme trendi önümüzdeki 5 yıl daha devam eder” dedi.