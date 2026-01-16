“Sigortacılık, tüm branşlarda pozitif bir yılı geride bıraktı”

Sevilay ÇOBAN

Tür­kiye’de %46’lık büyüme ivme­si yakaladıklarını belirten Uğur, “Sektör, 1 trilyon TL'yi aşan prim üretimiyle, dolar bazında 25 yılın en yüksek büyümesini kaydet­ti. Döviz kuru etkileri çıkarıldı­ğında bile reel bir büyüme göz­lendi. Sigorta sektörünün GSYH içindeki payı %1,3'e yükselerek stratejik öneminin arttığı bir yıl oldu. Sektör, bir önceki yıla göre %41'lik bir büyüme ile tamamla­dı, tüm branşlarda pozitif bir yılı geride bıraktı” dedi.

“2025, Sompo Sigorta tarihinin rekorlar yılı oldu”

Geçen yıl prim üretiminde 51,3 milyar TL ile rekor kırdık­larını kaydeden Uğur, şunları söyledi: “24 yıllık tarihimizde en yüksek prim üretimi rekoru kı­rıdık. Kaskoda da 5,1 milyar TL prim üretimi, %68 büyüme ve %10,2 pazar payı elde ettik. 2,9 milyon müşteri ve 950 bin aktif kasko poliçesiyle de yeni bir re­kor kırıldı. 2025’i %5’lik pazar payıyla tamamladık. 2,9 milyon müşteri de bir diğer rekorumuz oldu.

Acente sayımızı 3 binden 6 bin 500'e çıkararak Türkiye'nin her yerinde dağıtım kanalı olma hedefine yaklaşıktık. Hedefi­miz, 2026’da kasko poliçe adedi­ni 1,2 milyon seviyesine, toplam müşteri sayısını ise 3,5 milyona çıkarmak.” Sompo Sigorta’nın Satış ve Pazarlamadan Sorum­lu Genel Müdür Yardımcı Bu­rak Bayhan da başlattıkları ye­ni reklam kampanyası hakkında bilgi vererek, değer önerilerinin ‘hız ve hizmet kalitesi’ne dayan­dığını söyledi.