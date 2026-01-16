“Sigortacılık, tüm branşlarda pozitif bir yılı geride bıraktı”
Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, Türk sigorta sektörünün 2025’teki genel performansını, 2026’ya dair beklenti ile hedeflerini paylaştığı toplantıda finansal sonuçları açıkladı.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye’de %46’lık büyüme ivmesi yakaladıklarını belirten Uğur, “Sektör, 1 trilyon TL'yi aşan prim üretimiyle, dolar bazında 25 yılın en yüksek büyümesini kaydetti. Döviz kuru etkileri çıkarıldığında bile reel bir büyüme gözlendi. Sigorta sektörünün GSYH içindeki payı %1,3'e yükselerek stratejik öneminin arttığı bir yıl oldu. Sektör, bir önceki yıla göre %41'lik bir büyüme ile tamamladı, tüm branşlarda pozitif bir yılı geride bıraktı” dedi.
“2025, Sompo Sigorta tarihinin rekorlar yılı oldu”
Geçen yıl prim üretiminde 51,3 milyar TL ile rekor kırdıklarını kaydeden Uğur, şunları söyledi: “24 yıllık tarihimizde en yüksek prim üretimi rekoru kırıdık. Kaskoda da 5,1 milyar TL prim üretimi, %68 büyüme ve %10,2 pazar payı elde ettik. 2,9 milyon müşteri ve 950 bin aktif kasko poliçesiyle de yeni bir rekor kırıldı. 2025’i %5’lik pazar payıyla tamamladık. 2,9 milyon müşteri de bir diğer rekorumuz oldu.
Acente sayımızı 3 binden 6 bin 500'e çıkararak Türkiye'nin her yerinde dağıtım kanalı olma hedefine yaklaşıktık. Hedefimiz, 2026’da kasko poliçe adedini 1,2 milyon seviyesine, toplam müşteri sayısını ise 3,5 milyona çıkarmak.” Sompo Sigorta’nın Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Burak Bayhan da başlattıkları yeni reklam kampanyası hakkında bilgi vererek, değer önerilerinin ‘hız ve hizmet kalitesi’ne dayandığını söyledi.