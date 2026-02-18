BAE Systems Avrupa’nın silahlanma furyasıyla rekor kırdı: Gelirlerde çift haneli artış

Avrupa’da artan savunma harcamaları, İngiltere merkezli savunma devi BAE Systems’in finansallarına rekor olarak yansıdı. Şirket, 2025 yılında satışlarını yüzde 10 artırarak 30,66 milyar sterline (yaklaşık 41,6 milyar dolar) çıkardı. Bu rakam, şirket tarihindeki en yüksek yıllık satış seviyesi oldu.

Sipariş defteri 83,6 milyar sterline ulaştı

Eurofighter Typhoon savaş uçakları, fırkateynler ve zırhlı muharebe araçlarına yönelik Avrupa hükümetlerinden gelen büyük siparişler, büyümenin ana itici gücü oldu. Şirketin toplam sipariş birikimi yıl sonu itibarıyla 83,6 milyar sterline yükselirken, 2025 yılı sipariş girişi 36,8 milyar sterlin olarak açıklandı.

Faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kâr (underlying EBIT) yüzde 12 artışla 3,32 milyar sterline çıktı. Net kâr ise 2,06 milyar sterline yükseldi.

Ukrayna savaşı sonrası talep artışı

Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı geniş çaplı işgalinin ardından Avrupa ülkeleri savunma bütçelerini artırma yoluna gitti. Stokların yenilenmesi, orduların modernizasyonu ve ABD’ye bağımlılığın azaltılması hedefi, bölgedeki savunma şirketlerine güçlü bir sipariş akışı sağladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguladı. İngiltere’nin savunma bütçesinin 2027’ye kadar GSYH’nin yüzde 2,5’ine çıkarılması, sonraki dönemde ise yüzde 3’e yükseltilmesi hedefleniyor.

2026 için büyüme beklentisi...

BAE Systems, 2026’da satışların yüzde 7–9 arasında artmasını bekliyor. Düzeltilmiş faaliyet kârı ile hisse başına kazancın ise yüzde 9–11 aralığında yükselmesi öngörülüyor. Şirket temettüsünü yüzde 10 artırarak 36,3 peniye çıkardı.

Londra Borsası’nda işlem gören şirketin hisseleri, sonuçların ardından yüzde 4’ün üzerinde değer kazanırken, yılbaşından bu yana yükseliş oranı yüzde 23’e ulaştı.

Uzmanlara göre savaş uçakları ve denizaltı projeleri gibi uzun vadeli programlar, şirketin gelir görünürlüğünü artırarak yatırımcılara güven veriyor. Avrupa’da savunma harcamalarının artmaya devam etmesi halinde BAE’nin büyüme ivmesini koruyabileceği değerlendiriliyor.