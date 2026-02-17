İflas eden moda zincirinde büyük tasfiye: 40 mağazada dev indirim başladı, online satış tamamen durdu

1993’ten bu yana faaliyet gösteren İngiliz moda perakendecisi Quiz, zorlu piyasa koşulları ve zayıf geçen Noel sezonunun ardından iflas korumasına başvurdu. Şirket, online satışlarını tamamen durdururken, kalan stokları eritmek amacıyla İngiltere genelindeki 40 fiziksel mağazasında kapsamlı tasfiye indirimleri başlattığını duyurdu.

Tasfiye süreci hızlandırıldı

Popüler moda zinciri Quiz, geçtiğimiz hafta resmen kayyum yönetimine (administration) girerken, bu sürecin ardından tüm mağazalarda kapsamlı indirim kampanyalarını genişletti.

Şirketin online mağazası tamamen kapatılırken, müşteriler halen fiziksel mağazalardaki ürünleri ek indirimlerle satın alabiliyor.

Şirket yönetimi, bu kararın arkasında özellikle zorlu perakende koşulları ve beklentilerin altında kalan Noel satış döneminin etkili olduğunu açıkladı.

100’den fazla çalışan işini kaybetti

Quiz’in iflas süreci, önemli ölçüde istihdam kaybına da yol açtı. Şirket bünyesinde 100’den fazla çalışan işten çıkarıldı.

Stoklar hızla eritilecek

Quiz’in kayyum sürecini yöneten Interpath danışmanlık firması, mağazaların halen faaliyet göstermeye devam ettiğini açıkladı.

Interpath İskoçya Başkanı ve ortak kayyum Alistair McAlinden şu açıklamayı yaptı:

“5 Şubat’ta göreve atanmış olmamızdan bu yana Quiz mağazalarının performansı oldukça olumlu seyrediyor. Tüm 40 mağazanın açık olduğunu müşterilerimize bildirmek isteriz. Kalan tüm stoklar için ek tasfiye indirimleri başlatıyoruz.”

Potansiyel alıcı arayışı sürüyor

Interpath Yönetici Direktörü ve ortak kayyum Geoff Jacobs ise Quiz’in tamamen veya kısmen satılma ihtimalinin de masada olduğunu açıkladı.

Jacobs, şu çağrıyı yaptı:

“Quiz’in stoklarını, mağaza operasyonlarını veya altyapısını satın almak isteyen tüm ilgili tarafların en kısa sürede bizimle iletişime geçmesini tavsiye ediyoruz.”