Dev mağazanın kapanma nedeni belli oldu: Tren istasyonu yapılacak

İngiltere’nin önde gelen indirimli perakende zincirlerinden Matalan, Carlisle’daki megastore’unu tamamen kapatacağını açıkladı.

Kapanış kararı, Carlisle Station Gateway adı verilen ve tren istasyonunu baştan aşağı dönüştürecek 27 milyon sterlinlik büyük altyapı projesinin bir parçası olarak alındı.

Şirket, mağazanın bulunduğu alanın tamamen yıkılarak yeni istasyon girişi, otopark ve kamusal alanlara dönüştürüleceğini doğruladı.

Mağaza 7 Mart’ta kalıcı olarak kapanacak

Matalan, James Street’teki Station Business Park içinde yer alan Carlisle mağazasının gelecek ay tamamen kapatılacağını duyurdu. Mağaza vitrinine asılan resmi duyuruda, kapıların 7 Mart 2026 tarihinde kalıcı olarak kapanacağı belirtildi.

Kapanış haberi, bölgedeki müşteriler için önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, alışveriş yapanlara alternatif mağazaları kullanmaları yönünde uyarılar yapılmaya başlandı.

Şirket, mağazanın başka bir noktaya taşınmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını açıkladı.