JTI grubu sigaralara zam geldi! Sigara ne kadar oldu? Hangi sigaralara zam geldi? En ucuz sigara ne kadar?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait sigaralara zam yapıldığını açıkladı. Artan maliyetler ve vergi yükünün etkisiyle yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte JTI ürünlerinde yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girdi.

Zam sonrası JTI grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 100 TL’ye yükselirken, en pahalı sigara 115 TL oldu. Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerinde de artışa gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye çıktı.