180 yaşına kadar yaşamak için 2 milyon dolar harcadı

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Uzun yaşam şirketi Upgrade Labs'i kuran Dave Asprey, yapay zekâ ile tıbbi araştırmalardaki ilerlemelerin insan ömrünün sınırlarını değiştirebileceğine inanıyor. Asprey'e göre yaşlanmaya yol açan birçok biyolojik mekanizma artık biliniyor ve bunların bazılarına müdahale etmek mümkün.

Arabian Business'a konuşan Asprey, yapay zekânın çok büyük miktardaki biyolojik veriyi analiz ederek insanların gözden kaçırabileceği örüntüleri belirleyebileceğini ve daha iyi müdahalelerin çok daha hızlı geliştirilmesini sağlayabileceğini söyledi.

Asprey'in bu noktadaki iddiası oldukça çarpıcı: 180 yaş alt sınır.

Bilim ne diyor? Doğrulanmış en uzun insan ömrü 122 yıl

Asprey'in 180 yıllık insan ömrüne ilişkin öngörüsü, mevcut bilimsel görüşün çok ötesinde bulunuyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Bilim insanlarına göre doğrulanmış en uzun insan ömrü 122 yıl. Günümüzde herhangi bir tedavinin insan ömrünü 180 yıla yaklaşacak ölçüde uzattığını gösteren kanıt da bulunmuyor.

Asprey ise sağlık durumunu iyileştirmek ve yaşlanmayı geciktirmek amacıyla uyguladığı yöntemlere bugüne kadar 2 milyon dolardan fazla harcadı. Kendi ölçümlerine göre biyolojik yaşı, kronolojik yaşından 20 yıldan fazla daha düşük.

Biyolojik yaşını yüzlerce belirteçle takip ediyor

Dave Asprey, biyolojik yaşını yıllardır birden fazla test ve yüzlerce biyolojik belirteç üzerinden takip ettiğini söylüyor.

Tek bir biyolojik yaş saatine güvenmediğini belirten Asprey, kullanılan yöntemlerden bazılarının DNA metilasyonunu, bazılarının ise metabolik sağlık, inflamasyon, organ fonksiyonları ve diğer biyolojik göstergeleri ölçtüğünü ifade ediyor.

Ancak Asprey'in biyolojik yaşının 20 yıldan fazla gerilediği yönündeki iddiası bağımsız olarak doğrulanmadı. Ayrıca biyolojik yaş testlerinde farklı yöntemlerin kullanılması, aynı kişi için farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Vücudu üzerinde sıra dışı deneyler yaptı

Asprey'in uzun yaşam arayışında uyguladığı yöntemlerden bazıları oldukça sıra dışı.

Kendi anlatımına göre Asprey, domuz kamçılı kurt yumurtaları yuttu, sıçan tenyası larvaları aldı ve bağırsaklarını etkilemesi amaçlanan Rusya yapımı elektrikli bir uyarıcıyı vücuduna yerleştirdi.

Asprey, parazit deneyinin bağışıklık sistemini değiştirip değiştiremeyeceğini ve gıda alerjilerini azaltıp azaltamayacağını görmek amacıyla helmint tedavisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Helmint tedavisi, bağışıklık tepkilerini etkilemek amacıyla parazit solucanların vücuda verilmesine dayanıyor ve halen deneysel bir yöntem olarak kabul ediliyor.

Kök hücre ve ultrason tedavisini de denedi

Asprey daha yakın zamanda Kosta Rika'da kök hücre alırken odaklanmış ultrason tedavisi gördüğünü de anlattı.

Asprey'e göre işlem, kök hücrelerin kan-beyin bariyerini aşarak hipotalamusa ulaşmasını sağlamayı amaçlıyordu. Asprey, bunun vücudundaki merkezi “yaşlanma saatine” daha genç olduğu mesajını verdiğini ve bu sinyalin vücudun geri kalanına iletildiğini iddia etti.

Ancak söz konusu işlemin merkezi bir yaşlanma saatini sıfırladığı yönündeki iddia da bağımsız klinik araştırmalarla gösterilmiş değil. Asprey ise deneylerinin dikkatsizce değil, olası fayda ve riskleri hesaplayarak yapıldığını savunuyor.

GLP-1 ilaçları yaşlanmayı yavaşlatabilir mi?

Asprey'in üzerinde durduğu alanlardan biri de GLP-1 ilaçları...

Asprey, düşük doz GLP-1 ilaçlarının gelecekte uzun yaşam programlarının bir parçası olabileceğine inanıyor. Bu görüşünü inflamasyon, metabolik sağlık ve biyolojik yaş göstergeleri üzerindeki etkileri araştıran erken dönem çalışmalara dayandırıyor.

Randomize bir klinik araştırmada, semaglutidin belirli bir yüksek riskli hasta grubunda bazı epigenetik yaşlanma göstergelerini etkilediği tespit edildi.

Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Sağlıklı insanların yalnızca ömürlerini uzatmak amacıyla GLP-1 ilaçları kullanmasını destekleyen yerleşik bir bilimsel kanıt bulunmuyor. Asprey de bu ilaçların herkese uygun olmadığını ve herkesin bunlara ihtiyaç duymadığını kabul ediyor.

680'den fazla biyolojik belirteç izleniyor

Asprey'in kurduğu Upgrade Labs'in VIP uzun yaşam programı Unlimited Life, 680'den fazla biyolojik belirteci gelişmiş görüntüleme ve genetik bilgilerle birlikte takip ediyor.

Asprey, program kapsamında yaklaşık 200 milyon veri noktası toplandığını ve yaşlanmayla bağlantılı göstergelerdeki değişimlerin kaydedildiğini belirtiyor.

Bununla birlikte programın ayrıntılı ve bağımsız hakem değerlendirmesinden geçmiş sonuçları henüz yayımlanmış değil. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Dubai, Abu Dabi ve Riyad planları askıya alındı

Upgrade Labs'in 2026 yılı içinde Dubai, Abu Dabi, Riyad, Cidde, Doha ve Kuveyt'te merkezler açması planlanıyordu.

Ancak bu genişleme planı bölgesel koşullar istikrara kavuşuncaya kadar durduruldu. Takvimin yıl sonunda yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.