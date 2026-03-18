ABD'de yapay zeka krizi: Anthropic kara listeye alındı

ABD'de Donald Trump yönetimi, Savunma Bakanlığı'nın yapay zeka şirketi Anthropic'i kara listeye almasına yönelik açılan davaya karşı mahkemeye savunma sundu. Yönetim, söz konusu kararın hukuka uygun ve gerekçeli olduğunu belirtti.

Kara liste kararının gerekçesi

Savunma Bakanı Pete Hegseth, 3 Mart'ta popüler yapay zeka asistanı Claude'un geliştiricisi Anthropic'i ulusal güvenlik tedarik zinciri riski olarak tanımlamıştı.

Bu kararın, şirketin teknolojisinin otonom silahlar ya da iç gözetim faaliyetlerinde kullanılmasına karşı koyan sınırlamaları kaldırmayı reddetmesi üzerine alındığı ifade edildi.

"İfade özgürlüğü ihlali yok" savunması

Trump yönetiminin mahkemeye sunduğu dosyada, Anthropic'in ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiği yönündeki iddialarının geçerli olmadığı savunuldu. Uyuşmazlığın, sözleşme görüşmeleri ve ulusal güvenlik kaygılarından kaynaklandığı, herhangi bir misilleme niteliği taşımadığı vurgulandı.

Adalet Bakanlığı başvurusunda, "Anthropic'in ürünlerinin kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırmayı reddetmesi -ki bu korunan bir ifade değil, bir eylemdir- üzerine Başkan tüm federal kurumlara Anthropic ile ticari ilişkilerini sonlandırma talimatı verdi" ifadelerine yer verildi. Ayrıca başvuruda "hiç kimsenin Anthropic'in ifade faaliyetlerini kısıtlamaya yetkili olmadığı" da belirtildi.

Şirketten yargı denetimi talebi

Anthropic'in Kaliforniya'daki federal mahkemede açtığı dava, yargılama süreci devam ederken Pentagon'un kararının geçici olarak durdurulmasını talep ediyor. Bazı hukuk uzmanları ise şirketin, hükümetin yetkisini aştığı yönündeki iddialarının güçlü olabileceğine dikkat çekiyor.

Anthropic: Gerekli bir adım

Şirketten yapılan açıklamada, hükümetin başvurusunun incelendiği bildirildi. Anthropic, "Yargı denetimi aramak, ulusal güvenliğimizi korumak için yapay zekadan yararlanma konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdümüzü değiştirmiyor, ancak bu işimizi, müşterilerimizi ve ortaklarımızı korumak için gerekli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.