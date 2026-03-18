X'te yeni dönem! 'Dislike' butonu sahneye çıktı, X'e dislike butonu mu geldi? X dislike butonu nerede, nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformu X, yanıtlara yönelik "dislike" butonunu sınırlı kullanıcı grubunda test etmeye başladı.

X'in ürün yöneticilerinden Nikita Bier, bir kullanıcı tarafından atılan "Twitter'da da dislike butonu olmalı" tweetine "Bana 60 saniye ver" yanıtını verdi.

Kısa süre sonra, paylaşılan ekran görüntüleriyle birlikte butonun bazı hesaplarda aktif hale geldiği belirtildi.

Özellik herkeste açık değil

Yeni özellik şu aşamada tüm kullanıcılara açık değil. Bazı kullanıcılar yanıtlarda beğen butonunun yanında "dislike" ikonunu görürken, birçok kullanıcı bu seçeneğe henüz ulaşamadığını belirtiyor.

Özelliğin ilk etapta sınırlı bir test grubunda denendiği, ardından daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılmaya başlanacağı belirtiliyor.

Uzun süredir geliştiriliyordu

"dislike" butonu, X için yeni bir adım değil. Temmuz 2024'te yayımlanan haberlerde, şirketin bu özellik üzerinde çalıştığı ve iOS uygulamasındaki kodlarda kırık kalp simgesiyle tasarlanan bir butonun yer aldığı belirtilmişti.

"Yanıt geri bildirimi" sistemi öne çıkıyor

Paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, dislike butonuna bastıklarında "Yanıt geri bildirimi" başlıklı bir ekranla karşılaşıyor. Bu bölümde "Yanlış veya yanıltıcı", "Yapay zeka üretimi" ve "Spam" gibi seçenekler yer alıyor.

Bu yapı, özelliğin klasik bir "eksi oy" sisteminden farklı olarak, içeriklerin sıralamasını etkileyen bir geri bildirim mekanizması olarak kurgulandığını gösteriyor. Şirketin de bu yaklaşımı benimsediği değerlendiriliyor.

Bazı kullanıcılar, yanıtların daha düzenli hale getirilmesi açısından bu adımı olumlu karşılarken, bazıları ise temkinli yaklaşıyor.