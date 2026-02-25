Annesinin bir sözüyle geliştirdi... Şimdi 68 ülkeye ihracat yapıyor

Çocukluğundan itibaren duruş bozukluğu şikayeti olan 32 yaşındaki bilgisayar mühendisi Fatih Durmaz, 2019 yılında bir grup sağlık profesyoneli ve teknoloji tutkunu ile şirket kurdu. Bu şirkette de yapay zeka ile desteklenen, duruş bozukluğunu iyileştiren bir cihaz geliştirdi.

Geliştirdiği çözümle kısa sürede ismini duyuran Durmaz, ürününü 68 ülkeye de ihraç etmeye başladı.

Kendi derdine çözüm ararken buldu

Kendi kamburluğuna çözüm ararken birden fazla yöntem denedeğini belirten Durmaz, bir süre korse kullandığını, ardından uzaktan kumandalı bir oyuncak arabanın motorunu sökerek sırtına taktığını ve kurduğu sensörün duruşunu bozduğunda kendisini titreşimle uyardığını anlattı.

Kodgem Straight isimli ürünün bizzat kendi probleminden doğduğunu söyleyen Durmaz, annesinin kendisine sık sık "dik dur, kambur olacaksın" şeklinde uyarıda bulunduğunu cihazın gelişim fikrinin de buradan çıktığını ifade etti.

Ürüne yapay zeka teknolojisini de entegre ettiklerini belirten Durmaz, "Bu model ben dik miyim, kambur muyum yoksa eğiliyor muyum bunu anlayabiliyor ve bunu yapabilen tek cihaz. Cihazı taktığımda biraz kambur dursam titreyerek beni uyarabiliyor ve gün içerisindeki bütün duruşumu analiz edebiliyor" dedi.

Ürünlerinin taklitleri bile çıktı

Her 10 kişiden 8'inin duruş bozukluğu problemi yaşadığını söyleyen Durmaz, cihazın geliştirilmesi için fizyoterapistler, omurga cerrahları ve ortopedistlerle çalıştıklarını kaydederek, ABD'den de proje teklifi aldıklarını belirtti.

Durmaz, geliştirdikleri tüm çözümler için Türkiye, Avrupa ve ABD'de faydalı model ve patent belgelerini aldıklarını belirterek, ürünlerinin taklitlerinin bile çıktığını açıkladı.

15 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı

7 yılda şirketi büyütüp, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri dahil 68 ülkeye ihracat yapar hale gelen Durmaz, yeni projelerin de yolda olduğunu belirterek "Giyilebilir sağlık teknolojileri konusunda dünyanın en iyi markalarından biri olma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Durmaz, yatırıma açık bir şirket olduklarını belirterek, "Yeni bir yatırım turuna da çıktık. Şirketimiz 15 milyon dolar değerlemede ve bunun daha da üstüne çıkabilecek yeni atılımlar yapıyoruz. Yeni yatırım turuyla bunu 100 katına çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.