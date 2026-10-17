Apple'ın katlanabilir iPhone'u dakikalar içinde tükendi: Teslimat süresi uzadı

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Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, ön siparişe sunulmasının ardından kısa sürede tükendi. Yoğun siparişler nedeniyle cihazın tahmini teslimat tarihi 25 Ocak'a kadar uzarken Apple hisseleri cuma günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2 değer kazandı.

ABD'de 16 Ekim'de yerel saatle 08.00'de başlayan ön sipariş sürecinde, ilk dakikalardan itibaren teslimat tarihlerinde değişiklik yaşandı. Başlangıçta kasım ayına ertelenen teslimatlar, siparişlerin devam etmesiyle ocak ayının sonuna kadar sarktı.

Teslimat süresi üç ayı aştı

Apple'ın internet sitesinde yer alan son teslimat tahmininin 25 Ocak'a kadar uzaması, şirketin ilk aşamada satışa sunduğu cihazların yoğun talep karşısında yetersiz kaldığına işaret etti.

Ancak şirket, ön sipariş döneminde kaç adet iPhone Duo'nun satışa çıkarıldığını açıklamadı. Bu nedenle cihazın kısa sürede tükenmesinin yüksek tüketici talebinden mi yoksa sınırlı stoklardan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Katlanabilir telefon pazarında yeni dönem

Apple, iPhone Duo ile Samsung'un uzun süredir faaliyet gösterdiği katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yaptı.

Şirketin ürün yelpazesini genişleten yeni modelin, mevcut iPhone kullanıcılarının cihazlarını yenileme kararlarında etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Katlanabilir iPhone'un özellikle üst segment akıllı telefon pazarındaki rekabeti artırması beklenirken ürünün uzun vadeli satış performansı da yakından izlenecek.

Yatırımcıların gözü yeni siparişlerde

Ön siparişlerin başlamasının ardından yaşanan gelişmeler Apple hisselerine de olumlu yansıdı. Şirketin hisseleri cuma günü ABD borsalarında işlem öncesi seansta yüzde 2 yükseldi.

Yatırımcılar, iPhone Duo'ya yönelik ilk ilginin sürdürülebilir bir satış performansına dönüşüp dönüşmeyeceğini takip ediyor.

Teslimat tarihlerinin ocak ayının sonlarına kadar uzaması, ilk satış döneminde arz ve talep arasında dengesizlik yaşandığına işaret etse de Apple'ın toplam satış rakamları ve üretim kapasitesine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.