Artemis II’de tarihi an: Ay’ın bu yüzü ilk kez böyle gözlemlendi

NASA’nın Artemis II görevi kapsamında Ay’a doğru ilerleyen Orion uzay aracı, uyduyu Orientale Havzası yönünden ilk kez görüntüledi.

1 Nisan’da ABD’den fırlatılan Orion’un yolculuğu planlandığı gibi sürerken, görev başarıyla tamamlanırsa insanlık 1972’den bu yana ilk kez Ay’a yeniden insan göndermiş olacak.

İlk kez görüntülenen dev krater

NASA’nın paylaştığı bilgilere göre, yaklaşık 965 kilometre genişliğe sahip gölgeli bir krater ilk kez bu açıdan kaydedildi. Bu bölge, Ay’ın Dünya’dan görülebilen yüzü ile karanlık yüzü arasında yer alan geçiş hattında bulunuyor.

NASA astronotu Christina Koch, Ay’ın nadiren gözlemlenebilen uzak yüzüne ilişkin ilk izlenimlerini “kesinlikle muhteşem” sözleriyle dile getirdi. Astronot, manzaranın alışılmış Ay görüntülerinden oldukça farklı olduğunu ve farklı bir hissiyat yarattığını belirtti.

Ay büyüdükçe manzara değişti

Orion kapsülünden çekilen fotoğraflarda, görevin ilk aşamalarında Dünya’nın ön planda olduğu perspektifin, Ay’a yaklaştıkça yerini giderek büyüyen gümüş renkli küreye bıraktığı görülüyor. Astronotlar, yolculuk ilerledikçe Ay’ın kapsül pencerelerinden çok daha büyük göründüğünü ifade etti.

Kraterler Güneş Sistemi’nin izlerini taşıyor

Öte yandan NASA astronotu Chris Williams, Ay yüzeyinde özellikle uzak tarafta yoğun şekilde görülen kraterlerin dikkat çekici olduğunu belirtti. Williams, bu kraterlerin Güneş Sistemi’nin geçmişine ışık tuttuğunu vurgulayarak, bu izlerin adeta tarihsel bir kayıt niteliği taşıdığını ifade etti.

Dünya’nın kaybolan izleri Ay’da saklı

Dünya’nın da geçmişte birçok göktaşı çarpmasına maruz kaldığını hatırlatan Williams, levha hareketleri, aşınma ve volkanik faaliyetler nedeniyle bu izlerin büyük ölçüde silindiğini söyledi. Ay’ın ise bu geçmişi anlamak açısından önemli bir kaynak sunduğunu dile getirdi.

Williams ayrıca, Dünya’da da kraterlerin bulunduğunu ancak çoğunun Ay’dakiler kadar belirgin olmadığını belirterek, Kanada’daki Manicouagan Krateri’nin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan net şekilde gözlemlenebildiğini ve yaklaşık 200 milyon yıl önce meydana gelen büyük bir çarpışma sonucu oluştuğunu aktardı.