Artemis II’den ilk büyük sürpriz: Uzaydan gelen kare gündem oldu

NASA, Artemis II görevi kapsamında uzaydan çekilen dikkat çekici karelerden birini kamuoyuyla paylaştı.

Axios'un aktardığına göre, görüntüde yer alan teknik detaylar bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Fotoğrafın sağ üst ve sol alt bölümlerinde iki farklı aurora (kutup ışığı) yer alırken, sağ alt kısımda ise "burçlar ışığı" (zodiacal light) gözlemleniyor. Uzmanlar bu ışımayı, gezegenler arası toz parçacıklarının güneş ışığını saçmasıyla ortaya çıkan nadir bir doğa olayı olarak tanımlıyor.

Ay yolculuğunda kritik aşama

Ay’a doğru ilerleyişini sürdüren Artemis II uzay aracının, Pazartesi günü Ay yörüngesine ulaşması planlanıyor. Mürettebatın burada yaklaşık altı saat sürecek bir yörünge turu gerçekleştirmesi öngörülüyor. Görev süreci, NASA’nın canlı takip sistemleri üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.

Mürettebata özel gözlem fırsatı

NASA, görev planında yaptığı son dakika değişikliğiyle astronotlara özel bir gözlem imkânı sundu. Buna göre ekip, Güneş’in Ay’ın arkasında kaldığı bir "güneş tutulması" anını kendi perspektiflerinden izleme şansı yakalayacak.+