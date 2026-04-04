Mobil internet kullanımında rekor! Abone sayısı açıklandı
Mobil telefon abone sayısı, 2025'in son çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona ulaştı. Toplam fiber abone sayısı da 8 milyon 72 bin 629'dan 9 milyon 845 bin 226'ya çıkarak yüzde 22 artış gösterdi.
Türkiye’de mobil internet abone sayısı hızla artarken, fiber ve geniş bant kullanımındaki yükseliş dijital dönüşümü güçlendirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de internet kullanımına ilişkin son verileri açıkladı. 2025’in son çeyreğinde mobil internet abone sayısının 75,6 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, dijitalleşme sürecinin hız kazandığını vurguladı.
Mobil ve fiber abonelikte güçlü artış
Mobil telefon abone sayısının yıllık bazda yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona çıktığını belirten Uraloğlu, toplam internet abone sayısının ise 97,4 milyona ulaştığını açıkladı. Fiber internet tarafında da dikkat çekici bir büyüme yaşandı. Toplam fiber abone sayısı yüzde 22 artarak 9,8 milyonu aşarken, eve kadar fiber abonelikte artış yüzde 26,7 oldu.
Veri kullanımı hızla yükseliyor
Geniş bant internet kullanımındaki artış da dikkat çekti. Toplam veri trafiği yıllık bazda yüzde 17,1 artarak 24,2 milyon terabayta ulaştı. Sabit internet trafiği yüzde 15,8, mobil internet trafiği ise yüzde 23 yükseldi.
Ses trafiğinde mobil öne çıktı
2025’in son çeyreğinde mobil ses trafiği 76,8 milyar dakika olarak kaydedilirken, sabit ses trafiği 1,3 milyar dakika seviyesinde kaldı.
Sabit hat kullanımı geriliyor
Öte yandan sabit telefon abone sayısı düşüş trendini sürdürerek 8,4 milyona geriledi. Veriler, Türkiye’de mobil ve dijital iletişimin giderek daha baskın hale geldiğini ortaya koydu.