Bilişim 500’ün gelirleri 1.6 trilyon TL’ye ulaştı
Gelirlerini geçen yıl yüzde 40 artırarak 1,6 trilyon TL’ye ulaşan Bilişim 500 şirketleri, dolar bazında yaklaşık 39 milyar dolarlık hacme ulaştı. Yapay zeka gelirleri ise 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 58 artış gösterdi. Bilişim 500 listesinde Türk Telekom, ilk sıraya yerleşti.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de ilk beş yüz bilişim şirketi (Bilişim 500) araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 2025 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. Bu rakam yaklaşık 39 milyar dolara denk geldi.
Araştırmada, 2023 yılında TL bazında yüzde 88, 2024 yılında ise yüzde 56 olarak gerçekleşen büyüme oranlarıyla karşılaştırıldığında, Türkiye’de bilişim sektörünün büyümeye devam ettiği vurgulandı. Yapay zeka gelirlerinde ise bir önceki yıla göre yüzde 58 artış kaydedildi.
Bulut hizmetleri yüzde 60 oranında büyürken, sistem entegratörü olarak bulut hizmeti sunan şirketlerin gelirleri yüzde 101 arttı. Uzman insan kaynağına erişim zorlaşırken, kurumlar dış kaynaklı BT hizmetlerine ve yönetilen hizmetlere yönelmeye başladı. Araştırmaya, bu yıl ilk kez eklenen yönetilen hizmetler kategorisinde ise gelirler yaklaşık 3 milyar TL seviyesine ulaştı.
Finans sektörü önemli itici güç
Bilişim 500 Araştırması verilerini ve değerlendirmelerini paylaşan BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, ekonomik belirsizlikler ve yatırım kararlarının ertelenmesinin, sektörün gerçek büyüme potansiyeline ulaşmasını zorlaştırdığını, 2025 yılında Bilişim 500 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 8’inin gelirlerini yüzde 100’ün üzerinde artırabilirken, yılın en yüksek büyüme oranının yüzde 323 olduğunu dile getirerek, “Önümüzdeki yıllarda yönetilen hizmetler, yapay zekâ ve bulut ekosistemi birlikte büyüyen üç alan olacak” dedi.
Araştırmaya göre, bilişim sektörünün itici gücü hâlâ finans sektörü. Buna göre, Türkiye’de üretilen sektörel yazılım gelirlerinin yüzde 45’i bankaların teknoloji şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor. Kurumların sürdürülebilirlik ve verimlilik yaklaşımları ile verinin artan önemi, yazılım gelirlerinin büyümesini olumlu yönde destekliyor.
Yazılım ihracatında zirve HAVELSAN’ın
Bilişim 500 Araştırması’nın Türkiye Ekonomisine Katkı özel ödülleri kategorisinde; Yılın Ar-Ge Yatırımı kategori birincisi ödülünü Logo Yazılım, Yılın Yapay Zekâ kategori birincisi ödülünü KoçSistem, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Hizmet kategori birincisi ödülünü Türk Telekom, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategori birincisi ödülünü Softtech, Yılın Donanım İhracatı kategori birincisi ödülünü Arkel, Yılın Hizmet İhracatı kategori birincisi ödülünü TP Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı kategori birincisi ödülünü ise HAVELSAN kazandı.
“Potansiyelimizin küçük bir kısmını kullanıyoruz"
Törende konuşan Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul, ihracat konusuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yazılım hizmet ihracatımızın kişi başı 23 dolar seviyesinde kalması, sektördeki potansiyelimizin henüz çok küçük bir kısmını kullanabildiğimizi, ithalat karşısındaki net dış ticaret açığımızı açıkça gösteriyor. Teknolojinin İpek Yolu’nu Anadolu’dan geçirirken hedefimiz, bu üretimi içeride tutmakla sınırlı kalmayıp Suudi Arabistan ve BAE gibi yıllık yüzde 20 büyüyen dev pazarlara açılarak net ihracatçı konuma ulaşmak olmalıdır.”
Bilişim 500’de Türk Telekom ilk sırada
Şirketlerin ciro bilgilerine göre, hem genel sıralamada hem de faaliyet gösterdikleri kategorilerin de değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre, bu yıl Türk Telekom bilişim sektörünün en büyük şirketi oldu. Turkcell ikinci, Vodafone ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'da ayrıca sırasıyla İndeks Bilgisayar, Teknosa, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Arena, Ingram Micro ve Türksat yer aldı. Düzenlenen törende, 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketlere ödülleri verildi.