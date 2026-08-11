Bilişim 500’ün gelirleri 1.6 trilyon TL’ye ulaştı

Hamide HANGÜL

Türkiye’de ilk beş yüz bilişim şirketi (Bili­şim 500) araştırması sonuçları açıklandı. Araştır­maya göre, 2025 yılında sıra­lamaya giren şirketlerin top­lam geliri, bir önceki yıla gö­re yüzde 40 oranında artarak 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. Bu ra­kam yaklaşık 39 milyar dola­ra denk geldi.

Araştırmada, 2023 yılında TL bazında yüz­de 88, 2024 yılında ise yüzde 56 olarak gerçekleşen büyü­me oranlarıyla karşılaştırıl­dığında, Türkiye’de bilişim sektörünün büyümeye devam ettiği vurgulandı. Yapay zeka gelirlerinde ise bir önceki yı­la göre yüzde 58 artış kayde­dildi.

Bulut hizmetleri yüzde 60 oranında büyürken, sistem entegratörü olarak bulut hiz­meti sunan şirketlerin gelir­leri yüzde 101 arttı. Uzman in­san kaynağına erişim zorla­şırken, kurumlar dış kaynaklı BT hizmetlerine ve yönetilen hizmetlere yönelmeye başla­dı. Araştırmaya, bu yıl ilk kez eklenen yönetilen hizmetler kategorisinde ise gelirler yak­laşık 3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Finans sektörü önemli itici güç

Bilişim 500 Araştırması ve­rilerini ve değerlendirmeleri­ni paylaşan BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, eko­nomik belirsizlikler ve yatı­rım kararlarının ertelenme­sinin, sektörün gerçek büyü­me potansiyeline ulaşmasını zorlaştırdığını, 2025 yılın­da Bilişim 500 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 8’inin gelirlerini yüzde 100’ün üze­rinde artırabilirken, yılın en yüksek büyüme oranının yüz­de 323 olduğunu dile getire­rek, “Önümüzdeki yıllarda yö­netilen hizmetler, yapay zekâ ve bulut ekosistemi birlikte büyüyen üç alan olacak” dedi.

Araştırmaya göre, bilişim sek­törünün itici gücü hâlâ finans sektörü. Buna göre, Türki­ye’de üretilen sektörel yazılım gelirlerinin yüzde 45’i banka­ların teknoloji şirketleri tara­fından gerçekleştiriliyor. Ku­rumların sürdürülebilirlik ve verimlilik yaklaşımları ile ve­rinin artan önemi, yazılım ge­lirlerinin büyümesini olumlu yönde destekliyor.

Yazılım ihracatında zirve HAVELSAN’ın

Bilişim 500 Araştırma­sı’nın Türkiye Ekonomisine Katkı özel ödülleri kategori­sinde; Yılın Ar-Ge Yatırımı kategori birincisi ödülünü Logo Yazılım, Yılın Yapay Zekâ kategori birincisi ödülü­nü KoçSistem, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Hizmet ka­tegori birincisi ödülünü Türk Telekom, Yılın Türkiye Mer­kezli Üretici Yazılım katego­ri birincisi ödülünü Softtech, Yılın Donanım İhracatı kate­gori birincisi ödülünü Arkel, Yılın Hizmet İhracatı katego­ri birincisi ödülünü TP Tür­kiye ve Yılın Yazılım İhracatı kategori birincisi ödülünü ise HAVELSAN kazandı.

“Potansiyelimizin küçük bir kısmını kullanıyoruz"

Törende konuşan Ekono­mist Dr. Hakan Yurdakul, ih­racat konusuna dikkat çeke­rek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yazılım hizmet ihracatımı­zın kişi başı 23 dolar seviye­sinde kalması, sektördeki po­tansiyelimizin henüz çok küçük bir kısmını kullana­bildiğimizi, ithalat karşısın­daki net dış ticaret açığımızı açıkça gösteriyor. Teknoloji­nin İpek Yolu’nu Anadolu’dan geçirirken hedefimiz, bu üre­timi içeride tutmakla sınırlı kalmayıp Suudi Arabistan ve BAE gibi yıllık yüzde 20 büyü­yen dev pazarlara açılarak net ihracatçı konuma ulaşmak ol­malıdır.”

Bilişim 500’de Türk Telekom ilk sırada

Şirketlerin ciro bilgilerine göre, hem genel sıralamada hem de faaliyet gösterdikleri kategorilerin de değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre, bu yıl Türk Telekom bilişim sektörünün en büyük şirketi oldu. Turkcell ikinci, Vodafone ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'da ayrıca sırasıyla İndeks Bilgisayar, Teknosa, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Arena, Ingram Micro ve Türksat yer aldı. Düzenlenen törende, 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketlere ödülleri verildi.