Londra altın tahtını korumak için dijitale sarıldı

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Londra’nın yüzyıllardır elinde tuttuğu küresel altın ticaretindeki ağırlığı bu kez teknoloji üzerinden sınanıyor. İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA), büyük bankalar ve sektör temsilcileriyle dijital altın için ortak kurallar oluşturulmasını sağlayabilecek bir model üzerinde çalışıyor.

Henüz nihai düzenleme açıklanmış değil. Ancak hazırlıkların merkezinde fiziksel altınla desteklenen dijital tokenların yalnızca yatırım aracı olarak değil, büyük finans kuruluşlarının işlemlerinde teminat olarak da kullanılabilmesi bulunuyor.

Külçe kasada kalacak, sahipliği dijitale taşınacak

Dijital altın modelinde fiziksel külçe ortadan kalkmıyor. Altın, güvenli kasalarda tutulmaya devam ederken bu altın üzerindeki mülkiyet veya haklar blokzincir üzerinde oluşturulan dijital tokenlarla temsil ediliyor.

Bu yapı sayesinde büyük bir külçenin tamamının fiziksel olarak el değiştirmesi yerine altının belirli bir bölümünü temsil eden dijital varlıklar daha hızlı devredilebiliyor. Böylece takas sürelerinin kısalması, işlem maliyetlerinin düşmesi ve altının finans sisteminde daha kolay teminat gösterilebilmesi mümkün hale gelebiliyor.

Dijital altın bu yönüyle Bitcoin gibi karşılığında fiziksel bir varlık bulunmayan kripto paralardan ayrılıyor. Tokenın arkasında kasada tutulan gerçek altının bulunması modelin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Çin Londra’nın alanına giriyor

İngiltere’nin hamlesinin arkasında yalnızca teknolojik dönüşüm bulunmuyor. Londra, küresel tezgâh üstü altın ticaretinin en güçlü merkezi konumunu korurken Shanghai ve Hong Kong’un artan ağırlığı rekabeti büyütüyor.

Çin’in dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olması, Shanghai’daki piyasa altyapısının gelişmesi ve Hong Kong’un dijital varlıklar konusunda daha hızlı adımlar atması Londra üzerindeki baskıyı artırıyor.

İngiliz finans çevrelerinin hedefi, altın ticaretini yeni dijital finans altyapısına taşıyarak işlemlerin başka merkezlere kaymasını önlemek. Bu nedenle dijital altın artık yalnızca teknoloji deneyi değil, Londra’nın küresel altın piyasasındaki kontrolünü koruma mücadelesinin de bir parçası haline geliyor.

Bankalar dijital altını teminat olarak kullanabilir

FCA ile sektör arasındaki görüşmelerde en kritik başlıklardan biri dijital altının toptan finans piyasalarında teminat olarak kullanılabilmesi. Bugün fiziksel altının teminat olarak devreye alınması saklama, doğrulama ve transfer süreçleri nedeniyle zaman alabiliyor.

Tokenlaştırılmış modelde ise altının sahipliği ve fiziki karşılığı dijital ortamda daha hızlı doğrulanabiliyor. Bu, bankaların altını kredi, likidite ve diğer finansal işlemlerde daha aktif kullanabilmesinin önünü açabilir.

Dünya Altın Konseyi de mart ayında dijital altın ürünleri için ortak altyapı geliştirme çalışmalarını açıklamıştı. Kuruluş, altının dijital finans sistemleriyle daha kolay entegre edilmesinin likiditeyi artırabileceğini ve külçe altını daha işlevsel bir finansal teminata dönüştürebileceğini belirtiyor.

İlk örnekler milyarlarca dolara ulaştı

Dijital altın tamamen teorik bir proje de değil. Büyük bankalar daha önce farklı pazarlarda fiziksel altına dayalı token sistemlerini devreye aldı. Hong Kong bu alanda özellikle hızlı hareket eden finans merkezlerinden biri oldu.

Şimdi Londra’nın önündeki kritik mesele bu ürünleri tek tek banka projeleri olmaktan çıkarıp ortak standartlara bağlı daha büyük bir piyasa haline getirmek. FCA’nın önümüzdeki aylarda dijital altın için düzenleyici standartların geliştirilmesine ilişkin yeni adımlar açıklaması bekleniyor.

Bu gerçekleşirse dünyanın en eski yatırım araçlarından biri olan altın, kasalarda fiziksel olarak kalmaya devam ederken küresel finans sisteminde çok daha hızlı hareket eden dijital bir varlığa dönüşebilir. Londra açısından ise mesele teknolojiden daha büyük: Altın ticaretinin merkezi olmaya devam edip edemeyeceği.