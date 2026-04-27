Elon Musk’ın 150 milyar dolarlık davası tartışmaları büyüttü

Elon Musk, kurucu ortaklarından olduğu OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşarak ticari bir modele geçmesiyle “insanlığa hizmet” misyonuna ihanet ettiğini öne sürdü.

Musk, OpenAI ve en büyük yatırımcılarından Microsoft’a karşı 150 milyar dolarlık tazminat talep ederken, şirketin yeniden kâr amacı gütmeyen yapıya dönmesini istiyor.

Mahkeme belgeleri iç gerilimi ortaya çıkardı

Dava kapsamında ortaya çıkan binlerce sayfalık iç yazışma ve notlar, OpenAI yönetimi içindeki güç mücadelesini gözler önüne serdi. Kurucu ortak Greg Brockman’ın 2017’de kaleme aldığı günlük notlarında, Elon Musk için “ondan kurtulmanın tek yolu” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Teknoloji devleri mahkemede karşı karşıya

Kaliforniya’da görülecek davada Elon Musk, Sam Altman ve Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın bizzat ifade vermesi bekleniyor. Dava, sadece şirket içi bir anlaşmazlık olmanın ötesinde, yapay zeka sektörünün geleceğine dair kritik bir sınav olarak görülüyor.

IPO planları risk altında

OpenAI’nin 1 trilyon dolara ulaşabilecek halka arz planlarının, dava sürecinden olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre dava, hem yatırımcı güvenini hem de yapay zekaya yönelik kamu algısını zedeleyebilir.

Musk, 'kandırıldım' diyor!

Musk, şirketin dönüşüm sürecinden haberdar edilmediğini ve adının ticari çıkarlar için kullanıldığını savunuyor. OpenAI ise Musk’ın asıl amacının şirket üzerinde kontrol sağlamak ve kendi girişimi xAI’yi öne çıkarmak olduğunu iddia ediyor.

2015’te “yapay zekanın Manhattan Projesi” olarak başlatılan OpenAI, yıllar içinde dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri haline geldi.