Elon Musk'tan Trump'ın çıkışına destek: Şirketinin adını değiştirdi

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ABD'li milyarder Elon Musk, SpaceX'in yapay zekâ biriminin adını değiştirme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "yapay zekâ" yerine "süper zekâ" ifadesinin kullanılmasını önermesinin ardından Musk, şirketin yeni adını sosyal medya hesabından duyurdu.

Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda SpaceXAI'ın resmi hesabının SpaceX Super Intelligence (@SpaceXSI) olarak değiştirildiğini gösteren bir ekran görüntüsü yayımladı.

Trump'ın önerisine destek verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "artificial intelligence" (yapay zekâ) yerine "super intelligence" (süper zekâ) ifadesinin kullanılmasını istemesi, Musk'ın isim değişikliği kararında etkili oldu.

Musk, 4 Ekim'de yaptığı paylaşımda, "Artık AI yok. SI daha iyi." ifadelerini kullanarak yeni isimlendirmeye desteğini açıkladı.

Trump ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleriyle katıldığı bir etkinlikte de Musk'ın konuşması sırasında önce "AI" dediği, ardından kendisini düzelterek "SI" ifadesini kullandığı belirtildi.

Birkaç ay içinde ikinci kez isim değiştirdi

SpaceX'in yapay zekâ birimi, son aylarda ikinci kez isim değişikliğine gitti. SpaceX'in yılın başlarında xAI'ı satın almasının ardından şirketin adı temmuz ayında SpaceXAI olarak değiştirilmişti.

Musk'ın son kararıyla birlikte SpaceXAI adı da geride kalırken, şirketin yeni ismi SpaceX Super Intelligence oldu. Böylece yapay zeka birimi, birkaç ay içerisinde iki farklı isim değişikliği yaşamış oldu.