Apple, LG'yi yanına aldı: Amazon ve Google'a rakip geliyor

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Apple, akıllı ev pazarında uzun süredir istediği konuma ulaşamamasının ardından Güney Koreli LG Electronics ile kapsamlı bir ürün iş birliğine hazırlanıyor. 13 Ekim'deki tanıtım öncesinde ortaya çıkan bilgilere göre iki şirket, kapı güvenliğinden evin sıcaklık kontrolüne kadar uzanan yeni cihazlar üzerinde çalışıyor. Bu hamle, Apple'ı Amazon ve Google ile daha doğrudan rekabete taşıyabilir.

Kapı kilidinden güvenlik kamerasına uzanan iş birliği

Apple ve LG'nin birlikte geliştirdiği bildirilen ürünler arasında görüntülü kapı zili, akıllı kapı kilidi, termostat, sıcaklık sensörü ve güvenlik kameraları bulunuyor.

Planın dikkat çeken tarafı ise ürünlerin Apple yerine LG markasıyla satışa sunulacak olması. LG'nin üretim ve teknik destekten, Apple'ın ise tasarım ve mühendislik çalışmalarından sorumlu olacağı belirtiliyor.

Bu model, Apple'ın bütün cihazları kendi üretmesine gerek kalmadan akıllı ev ekosistemini genişletmesine imkân sağlayabilir. LG'nin ürünleri için düzenleyici kurumlara yaptığı başvurularda bazı cihazların teknik özellikleri de ortaya çıktı. Ancak şirketler ortak geliştirme planının bütün ayrıntılarını henüz resmen açıklamadı.

Altı inçlik ekran evin kontrol merkezi olacak



Apple'ın 13 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte yaklaşık 6 inçlik kare ekrana sahip yeni bir akıllı ev merkezini tanıtması bekleniyor.

İddialara göre cihaz, evdeki kullanıcıları seslerinden ve yüzlerinden tanıyabilecek; aydınlatma, güvenlik kameraları, kapı kilitleri ve diğer bağlantılı ürünlerin tek noktadan yönetilmesini sağlayabilecek.

Yapay zekâyla geliştirilen Siri'nin de sistemin merkezinde yer alması öngörülüyor. Yeni HomePod mini ve Apple TV modellerinin aynı ekosistemi desteklemesi beklenirken, LG markalı aksesuarların satışa çıkmasının birkaç ay daha sürebileceği belirtiliyor.

Apple neden akıllı evde geride kaldı?

Apple, HomeKit platformunu 2014 yılında kullanıma sunmasına rağmen akıllı ev pazarında Amazon'un Alexa ve Ring, Google'ın ise Nest ürünleriyle oluşturduğu geniş cihaz yelpazesine benzer bir yapı kurmakta zorlandı.

2018'de piyasaya çıkan ilk HomePod beklenen yaygınlığa ulaşamazken daha uygun fiyatlı HomePod mini de şirketin akıllı ev pazarındaki konumunu kökten değiştiremedi.

Gelişmiş Siri özelliklerinin hazırlanmasındaki gecikmeler, ekranlı ev merkezi planını da etkiledi. Yeni ortaklıkla Apple, eksik kaldığı donanım çeşitliliğini artırırken yapay zekâ özelliklerini evin farklı noktalarına taşımayı amaçlıyor.

109,4 milyar dolarlık gelirde ev ürünlerinin payı sınırlı

Apple'ın 27 Haziran'da sona eren 2026 mali yılı üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 109,4 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde iPhone gelirleri yüzde 22 artışla 54,3 milyar dolara, Mac gelirleri yüzde 29 yükselişle 10,4 milyar dolara çıktı.

HomePod ve Apple TV'nin de bulunduğu giyilebilir cihazlar, ev ürünleri ve aksesuarlar kategorisinin geliri ise yüzde 6 artarak 7,9 milyar dolar oldu. Bu tutar toplam cironun yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geliyor. Ancak söz konusu kategori yalnızca akıllı ev cihazlarından oluşmuyor.

Yeni CEO'nun ilk büyük sınavlarından biri

Apple'da 1 Eylül 2026'da CEO görevini Tim Cook'tan devralan John Ternus, akıllı ev açılımının sonuçlarını yakından izleyecek.

Şirketin dünya genelindeki 2,5 milyarı aşan aktif cihaz tabanı, yeni ev ürünlerini mevcut kullanıcılara ulaştırması açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak Apple'ın Amazon Ring ve Google Nest karşısında daha güçlü bir konuma gelmesi, ürünlerin fiyatına, kullanım kolaylığına ve farklı cihazlarla uyumuna bağlı olacak.

13 Ekim'deki tanıtımda yeni ev merkezinin özellikleriyle birlikte LG iş birliğinin kapsamı ve ürünlerin satış takvimine ilişkin açıklamalar takip edilecek. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacakları ise henüz netleşmiş değil.