Dünyanın en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarından biri olan Gemini hata veriyor. Uygulamayı ücretli ve ücretsiz olarak kullananlar sorulara yanıt alamazken yoğun şekilde "Gemini çöktü mü, neden çalışmıyor" sorusuna cevap aranıyor.

Gemini neden çalışmıyor?

Gemini'ye soru yöneltenler kesinlikle cevap alamazken konu hakkında yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

Yaşanan aksaklık globalde yaşanıyor.