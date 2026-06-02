Google yapay zeka için kesenin ağzını açtı: 80 milyar dolarlık hamle

Alphabet, yapay zekâ alanındaki büyüme stratejisini desteklemek için toplam 80 milyar dolarlık sermaye artırımı gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, finansman üç farklı yöntemle temin edilecek.

Finansman üç aşamada sağlanacak

Plan kapsamında 30 milyar dolarlık bölümün halka açık hisse satışlarıyla elde edilmesi öngörülüyor. Ayrıca 40 milyar dolarlık kısmın da 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren kademeli hisse satışları aracılığıyla piyasadan toplanması hedefleniyor.

Geriye kalan 10 milyar dolarlık kaynağın ise özel yerleştirme yöntemiyle sağlanacağı belirtildi.

Berkshire Hathaway ile anlaşma

Sermaye planının öne çıkan başlıklarından biri de özel yerleştirme süreci oldu.

Alphabet, 10 milyar dolarlık hisse satışına ilişkin olarak Berkshire Hathaway ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Söz konusu adım, yatırımcıların şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline duyduğu güvenin göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor.

Kaynak yapay zekâ altyapısına aktarılacak

Şirket, elde edilecek finansmanın önemli bölümünü yapay zekâ altyapısını güçlendirmek için kullanmayı planlıyor.

Bu kapsamda küresel veri merkezi kapasitesinin artırılması, işlem gücünün genişletilmesi ve yapay zekâ modellerinin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yapay zekâ teknolojilerinin son yıllarda hızla yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji şirketleri arasında veri merkezi ve hesaplama kapasitesi yatırımlarına yönelik rekabet de giderek artıyor.