GTA 6 çıktığı gün bilgisayarda oynanabilecek mi? Resmi açıklama geldi

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Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), henüz piyasaya sürülmeden yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Rockstar Games'in oyunu konsollarla aynı tarihte PC için yayımlamayacak olması eleştirilirken, bilgisayar kullanıcılarını heyecanlandıran bir iddia gündeme geldi.

GTA 6'nın Xbox'ın bulut oyun hizmeti aracılığıyla çıkış gününde bilgisayarlarda oynanabileceği öne sürüldü. Ancak Xbox yönetiminden gelen açıklama, söz konusu iddiaları yalanladı.

GTA 6 için bulut oyun iddiası

Variety'ye dayandırılan haberde, Xbox CEO'su Asha Sharma'nın GTA 6'nın özel bulut yayın hakları için anlaşmaya varıldığını duyurduğu ileri sürüldü. İddiaya göre oyuncular, konsol satın almadan Xbox'ın bulut oyun hizmeti üzerinden GTA 6'ya erişebilecekti.

Bu gelişmenin, Rockstar Games'in PC sürümünü daha sonraki bir tarihte piyasaya sürme planına alternatif oluşturabileceği belirtiliyordu. Ayrıca bulut oyun teknolojisi sayesinde oyunun mobil cihazlardan da oynanabileceği öne sürülüyordu.

Xbox iddiaları yalanladı

Xbox'ın Stratejiden Sorumlu Başkanı Matt Ball, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada GTA 6'nın PC'ye bulut üzerinden sunulacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ball, "GTA VI ve Xbox'a yönelik heyecanı görmek harika olsa da bu durum bazı yanlış haberlere yol açtı. GTA VI'yı 19 Kasım'da Xbox'ta piyasaya sürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ancak oyun ne yalnızca bulut üzerinden yayınlanacak ne de PC'ye bulut üzerinden sunulacak" ifadelerini kullandı.

PC sürümünün çıkış tarihi belirsiz

Rockstar Games'in GTA 6'yı konsollarla aynı anda bilgisayarlara getirmeme kararı, PC oyuncularının tepkisini çekmeye devam ediyor.

Xbox cephesinden yapılan son açıklamayla birlikte oyunun çıkış gününde bulut üzerinden PC'de oynanabileceği iddiası da geçerliliğini yitirdi. GTA 6'nın bilgisayar sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin ise henüz resmi bir tarih açıklanmadı.