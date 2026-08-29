GTA 6 ateşi borsaya sıçradı: Take-Two hisseleri uçtu

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Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI (GTA VI) için yayımladığı üçüncü resmi fragman, oyunun arkasındaki şirket Take-Two Interactive'in hisselerine olumlu yansıdı. Take-Two hisseleri cuma günü yüzde 2,6 değer kazanarak 239,93 dolara yükseldi. Böylece yükseliş yüzde 2,79'a ulaştı.

Perşembe günü önce Netflix'te, daha sonra YouTube'da yayımlanan 26 dakikalık fragman, GTA VI'nın 19 Kasım 2026'da satışa çıkacağını doğruladı. PlayStation 5 üzerinden hazırlanan görüntülerde, serinin Miami'den ilham alan kurgusal şehri Vice City de yer aldı.

Sızıntı sonrası yatırımcı güveni tazelendi

Take-Two, 18 Ağustos'ta GTA VI'ya ait izinsiz oyun görüntülerinin internete sızmasının ardından piyasa değerinde yaklaşık 2,83 milyar dolar kaybetmişti. Bu nedenle resmi fragmanın yayımlanması, yatırımcı güveninin yeniden güçlenmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Fragmana yönelik yoğun ilgi, Google arama trendlerine de yansıdı; "GTA VI" aramaları cuma sabahı yüzde 200 artarak 200 binin üzerine çıktı.

Analistlerden satış beklentisi

J.P. Morgan analisti Bryan Smilek, fragmanın oyuna yönelik ilgiyi artıracağını belirterek Netflix iş birliğinin "geniş erişim ve abone tabanı" sayesinde ön siparişlere katkı sağlayabileceğini ifade etti. Smilek, Take-Two için "ağırlığını artır" tavsiyesini korurken, Aralık 2027 için 310 dolar hedef fiyat verdi.

Morgan Stanley analisti Matt Cost da oyuna yönelik "yatırımcı heyecanının" Take-Two hisselerini desteklemesini bekliyor. Cost, büyük oyunların piyasaya çıkışından önceki üç ayda yayıncı şirketlerin hisselerinin geçmişte ortalama yüzde 13 yükseldiğine dikkat çekti.

Analistlerin Take-Two için hedef fiyatları 270-313 dolar aralığında bulunuyor. Bu tahminler, son fiyatlara göre hissede yaklaşık yüzde 24,5 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Olumlu senaryoda GTA VI'nın 2027 mali yılında 80 dolar fiyatla 37 milyon adet satması bekleniyor.

GTA VI, şirket gelirini sıçratabilir

GTA VI'nın satışa sunulacağı dönemi kapsayan 2027 mali yılının üçüncü çeyreğinde Take-Two'nun gelirinin 3,38 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, şirketin normal dönemlerde elde ettiği 1,7-2 milyar dolarlık çeyreklik gelirin oldukça üzerinde bulunuyor. Söz konusu beklenti, oyunun şirketin mali sonuçlarına önemli katkı sağlayabileceğine işaret ediyor.

Take-Two'nun mali göstergelerinde de son dönemde iyileşme görüldü. Şirketin serbest nakit akışı, 2025 mali yılında 235 milyon dolar eksideyken 2026 mali yılında 434 milyon dolar artıya döndü. Aynı dönemde toplam gelir 5,35 milyar dolardan 6,66 milyar dolara yükseldi. Net kâr marjı eksi yüzde 4,5 seviyesinde kalmasına rağmen önceki döneme kıyasla toparlandı.

Ancak şirketin finansal görünümündeki bu iyileşmeye rağmen, 2,94 milyar dolarlık borç ve yüksek değerleme oranı yatırımcılar açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. FinQL'nin analizine göre Take-Two hissesinin gerçek değeri 203,70 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu değer, hissenin mevcut piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 12,6 altında kalıyor.

Take-Two'nun gelecekteki gelir beklentileri, GTA VI'nın çıkış takvimiyle yakından bağlantılı. İlk olarak geçen sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan oyun, daha sonra Mayıs 2026'ya ertelendi. Çıkış tarihi son olarak 19 Kasım 2026 olarak açıklandı. Serinin bir önceki ana oyunu GTA V ise 2013'te yayımlandı.

Oyuna yönelik yoğun ilgi ve fragmanın ardından yaşanan yükselişe karşın Take-Two hisseleri son 12 aylık dönemde yüzde 0,8 değer kaybetti.