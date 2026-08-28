SPK’dan Midas Menkul Değerler’e 24,9 milyon TL ceza: 3 ihlal tespit edildi

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun Midas Menkul Değerler hakkında yaptığı incelemelerin sonucu belli oldu. SPK tarafından yayımlanan bültende şirkete yönelik üç ayrı ihlal tespitine yer verilirken, bu ihlaller için uygulanan idari para cezalarının toplamı 24,9 milyon TL’ye ulaştı.

Cezalar arasında en yüksek tutar, uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin tespit nedeniyle uygulandı.

Midas Menkul Değerler’e neden ceza verildi?

SPK’nın kararına göre Midas Menkul Değerler’e verilen cezaların ilki, uzaktan kimlik tespiti süreçlerinin görüntülü görüşme yapılmadan gerçekleştirilmesi nedeniyle kesildi.

Kurul, bu ihlal nedeniyle şirkete 13,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Böylece toplam 24,9 milyon TL’lik cezanın yarısından fazlası uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin ihlalden kaynaklandı.

Yanıltıcı reklamlar için 7,2 milyon TL ceza

SPK’nın tespit ettiği ikinci ihlal ise şirketin reklamlarıyla ilgili oldu.

Kurul, reklamlarda yatırımcıları yanıltıcı ifadelere yer verildiği gerekçesiyle Midas Menkul Değerler’e 7,2 milyon TL para cezası verdi.

İç denetim ve kontrol sistemleri için 4,4 milyon TL ceza

SPK kararındaki üçüncü ihlal, şirketin iç denetim ve kontrol mekanizmalarına ilişkin tespitlerden oluştu.

Midas Menkul Değerler’in iç denetim ve kontrol sistemlerinin etkin ve yeterli şekilde çalıştırılmadığını belirleyen Kurul, bu gerekçeyle şirkete 4,4 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Midas’a verilen toplam ceza 24,9 milyon TL

Üç ayrı ihlal için uygulanan cezaların dağılımı şöyle gerçekleşti:

- Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme yapılmadan gerçekleştirilmesi: 13,3 milyon TL

- Reklamlarda yatırımcıları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi: 7,2 milyon TL

- İç denetim ve kontrol sistemlerinin etkin ve yeterli çalıştırılmaması: 4,4 milyon TL

Böylece SPK’nın Midas Menkul Değerler’e uyguladığı idari para cezalarının toplamı 24,9 milyon TL oldu.