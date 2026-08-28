Okula dönüş e-ticareti uçurdu: 400 milyar TL'lik beklenti

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Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişleri e-ticaret platformlarında hız kazandı. Kırtasiyeden teknoloji ürünlerine kadar birçok kategoride artan talep ve kampanyaların etkisiyle, bu dönemde aylık e-ticaret hacminin 400 milyar liranın üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yeni eğitim yılı yaklaşırken çevrim içi kanallarda okula dönüş alışverişlerinin belirgin şekilde hareketlendiğini söyledi.

Tüketicilerin geniş ürün seçeneklerine ulaşabilmesi, farklı satıcılardaki fiyatları karşılaştırabilmesi ve kampanyalardan yararlanabilmesi, okul ihtiyaçlarında e-ticarete yönelimi artırıyor. Çevikoğlu, özellikle ağustos ayının ikinci yarısıyla birlikte talebin ivme kazandığını belirtti.

Sipariş adedinde yüzde 30 artış

Okula dönüş döneminde sipariş sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 yükseldiğini aktaran Çevikoğlu, "Okulların açılmasına yaklaştığımız günlerde ise bu artışın daha da güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

Çevrim içi alışverişlerde en fazla ilgi gören ürünler arasında defter, kalem, boya, silgi ve kalem kutusu gibi temel kırtasiye malzemeleri bulunuyor. Bu ürünleri okul ve beslenme çantaları, mataralar, okul kıyafetleri, ayakkabılar ve yardımcı kaynak kitaplar izliyor.

Okul alışverişindeki hareketlilik teknoloji kategorisine da yansıyor. Tablet, dizüstü bilgisayar, yazıcı, kulaklık ve çalışma masası ekipmanlarına yönelik talep artarken, birden fazla ihtiyacı aynı pakette sunan set ürünler de fiyat avantajı nedeniyle öne çıkıyor.

Ortalama sepet tutarı yüzde 40 yükseldi

Okul alışverişlerinde harcanan tutarın öğrencinin yaşı, eğitim seviyesi ve ihtiyaç listesinin kapsamına göre değiştiğini belirten Çevikoğlu, sepet büyüklüğündeki artışa dikkat çekti.

Çevikoğlu, "Bazı tüketiciler yalnızca kalem, defter, silgi ve boya gibi temel kırtasiye ihtiyaçlarını satın alırken bazıları okul çantası, beslenme çantası, matara, yardımcı kaynak kitaplar ve okul kıyafetleri gibi farklı kategorilerdeki ürünleri aynı sepette bir araya getirebiliyor. Tablet, bilgisayar, yazıcı ve diğer teknolojik ürünlerin sepete eklenmesi durumunda ise alışveriş tutarı önemli ölçüde farklılaşıyor. Ortalama sepet tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. Bu artışta ürün fiyatlarındaki değişimin yanı sıra çevrim içi alışverişe yönelik ilginin artması ve tüketicilerin farklı kategorilerdeki ihtiyaçlarını aynı siparişte karşılama eğiliminin güçlenmesi de etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

Veliler fiyatın yanı sıra teslimat ve kampanyaları da inceliyor

Tüketicilerin alışveriş öncesinde fiyat araştırmasına daha fazla ağırlık verdiğini kaydeden Çevikoğlu, velilerin karar verirken yalnızca etiket fiyatını dikkate almadığını söyledi.

Kargo fırsatları, teslimat süresi, taksit imkanları, kuponlar, kampanyalar, satıcı puanları ve kullanıcı yorumları da satın alma kararında etkili oluyor. Alışverişlerin önceki dönemlere göre daha planlı yapıldığını belirten Çevikoğlu, ihtiyaç listelerinin önceden oluşturulduğunu ve aynı ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve teslimat koşullarının karşılaştırıldığını ifade etti.

Çevikoğlu, "Sektördeki büyüme eğilimi, kampanyalar ve okula dönüş alışverişlerinin oluşturacağı ilave taleple birlikte bu dönemde aylık e-ticaret hacminin 400 milyar lira seviyesinin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji ürünlerinde de talep hızlanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal da okula dönüş döneminin teknoloji ürünlerinde çevrim içi talebin en fazla arttığı dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Akdal, "Özellikle bilgisayar, tablet, cep telefonu, yazıcı, çocuklara yönelik GPS özellikli akıllı saatler, kablosuz kulaklık, klavye, mouse ve diğer bilgisayar aksesuarları gibi eğitim sürecini destekleyen ürünlerde güçlü bir hareketlilik bekliyoruz" diye konuştu.

Geçmiş yıllardaki alışveriş eğilimlerinin, okulların açılmasına yakın tarihlerde teknoloji kategorisinin e-ticarette öne çıktığını gösterdiğini belirten Akdal, "Özellikle bilgisayar kategorisinde yüzde 30'un üzerinde, teknoloji kategorisi genelinde ise yüzde 40'a varan talep artışları görülebiliyor. Ailelerin eğitim ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmesi, online kanallarda sunulan geniş ürün çeşitliliği, fiyat karşılaştırma imkanı ve kampanyalar, okula dönüş döneminde teknoloji alışverişlerinde e-ticareti öne çıkaran başlıca etkenler arasında yer alıyor" dedi.