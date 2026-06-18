GTA 6 için ön sipariş tarihi belli oldu! GTA ne zaman çıkacak? GTA çıkış tarihi belli oldu mu?

GTA 6 için ön sipariş tarihi belli oldu!
Rockstar Games sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Grand Theft Auto VI için ön siparişlerin 25 Haziran'da dijital mağazalarda ve diğer seçili perakendecilerde resmi olarak başlayacağını açıkladı.
Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto VI için ön sipariş sürecinin başlayacağı tarihi duyurdu.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre GTA 6 için ön siparişler, 25 Haziran'da dijital mağazalarda ve seçili perakendecilerde resmi olarak başlayacak.
Resmi kapak tasarımı tanıtıldı
Rockstar Games, ön sipariş duyurusunun yanı sıra Grand Theft Auto VI'nın resmi kapak tasarımını da tanıttı.
Şirketten yapılan paylaşımda, "Grand Theft Auto VI için ön siparişler, 25 Haziran'da dijital mağazalarda ve diğer seçili perakendecilerde resmi olarak başlayacak. Resmi kapak sanatını inceleyin, ayrıca http://rockstargames.com/VI adresinden indirilebilir sanat eseri olarak da mevcut" ifadelerine yer verildi.
Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.— Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026
Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ