Hindistan'da iPhone 18 Pro sızıntısı için düğmeye basıldı

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Hindistan'da, Apple'ın ülkede üretilen ve henüz piyasaya sürülmeyen iPhone 18 Pro modeline ilişkin belgelerin sızdırılması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Müsteşarı S. Krishnan, 2 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, iPhone 18 Pro'ya ait verilerin sızdırılmasına ilişkin sürecin incelemeye alındığını duyurdu.

Sızıntı CERT-In'e bildirildi

Krishnan, olayın Hindistan'da bilgisayar güvenliği konularından sorumlu ana kurum olan Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi'ne (CERT-In) iletildiğini belirtti.

Söz konusu gelişme, Apple'ın Hindistan'daki üretim operasyonları ve tedarik zinciri güvenliği açısından dikkat çeken bir başlık olarak öne çıktı.

Gizli belgeler dark web'de yayımlandı

"World Leaks" adlı siber suç örgütü, Apple'ın Hindistan'daki üreticisi Tata Electronics'ten ele geçirilen gizli belgeleri ve iPhone 18 Pro modellerinin fabrikadaki test fotoğraflarını 30 Haziran'da "dark web" forumlarında yayımlamıştı.

Sızdırılan dosyalarda, telefonun ana devre kartındaki çip yerleşimi, batarya bileşenleri, kamera detayları ve bu parçaların üretiminden sorumlu tedarikçi şirketlerin isimlerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Apple da inceleme başlatmıştı

Veri sızıntısının ardından Apple'ın da söz konusu siber saldırıya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı belirtilmişti.