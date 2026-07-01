Japonya'dan tarihi yapay zekâ hamlesi! 10 milyon robot iş gücüne katılacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olan Japonya, giderek büyüyen iş gücü açığını yapay zekâ teknolojileriyle çözmeye hazırlanıyor. Hükümetin yeni stratejisine göre 2040 yılına kadar yapay zekâ destekli 10 milyon robot, ülke genelinde 18 farklı sektörde kullanılacak.

18 farklı sektörde görev yapacaklar

Plan kapsamında robotların yalnızca fabrikalarda değil; imalat, altyapı bakımı, sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı, afetlere müdahale ve savunma gibi kritik alanlarda da aktif rol üstlenmesi hedefleniyor. Böylece hem iş gücü açığının azaltılması hem de verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Yapay zekâ için dev bütçe ayrıldı

Japon hükümeti, fiziksel dünyada görev yapabilen yeni nesil yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla 380 milyar Japon yeni, yani yaklaşık 109 milyar liralık yatırım yapacak. Bu kaynak, robot teknolojilerinin daha gelişmiş ve daha geniş kullanım alanlarına ulaşmasını sağlayacak projelerde kullanılacak.

Hedef robot teknolojilerinde dünya liderliği

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei, belirli sektörlerden toplanacak verilerin yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılacağını belirterek, ülkesinin robot teknolojilerinde küresel lider olmayı hedeflediğini söyledi. Yetkililere göre yeni strateji, Japonya'nın gelecekteki ekonomik rekabet gücünü de önemli ölçüde artıracak