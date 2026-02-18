Luron AI, pre-seed turundan 1 milyon dolar yatırımla döndü

Robert Kolej mezunu olan Harvard Üniversitesi öğrencisi Şems Polat ve UC Berkeley öğrencisi Mert Kaan Atan tarafından kurulan Luron AI, önemli bir başarıya imza attı. Luron AI, E2VC ve TQ Ventures'ın katılımıyla gerçekleşen tohum öncesi finansman olarak bilinen pre-seed yatırım turunda 1 milyon dolar yatırım aldı.

Luron AI, işletmelerin sesli ve yazılı müşteri iletişimini uçtan uca yöneten kurumsal bir

konuşma tabanlı yapay zekâ platformu geliştiriyor. Platform; doğal konuşma akışıyla çalışan sesli ajanların yanı sıra SMS, sohbet ve e-posta kanallarında da 7/24 otomatik müşteri etkileşimi sağlıyor.

Şirketlere kayıp gelirleri geri kazandırıyor

45'ten fazla dilde gerçek zamanlı olarak müşteri taleplerini karşılayabilen platform, potansiyel müşterileri otomatik olarak niteliklendiriyor, randevu planlıyor ve çağrıların doğrudan gelire dönüşmesini sağlayarak işletmelerin kayıp gelirlerini geri kazanmasına yardımcı oluyor. Luron AI, özellikle çağrı hacminin doğrudan satışa etki ettiği sektörlerde operasyonel maliyetleri düşürürken dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlıyor.

Uluslararası pazarlarda büyüyecekler

Luron AI'ın arkasında, Robert Kolej mezunu iki girişimci var bulunuyor; Harvard

Üniversitesi öğrencisi Şems Polat ve UC Berkeley öğrencisi Mert Kaan Atan. Şems Polat, 8 yaşından itibaren teorik matematik ve sonrasında matematik olimpiyatlarıyla ilgilenmeye başlayan, Avrupa ve dünya çapında altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanmış bir matematikçi ve girişimci.

Harvard Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri ve Matematik okurken lisans düzeyinde

"dünyanın en zor dersi" olarak ün kazanmış Math 55’i en yüksek not kategorilerinde tamamlayarak analitik derinliğini ortaya koydu. Robert Kolej’de okul başkanlığı yaparak Türkiye çapında projelere liderlik etti.

Mert Kaan Atan ise tüm kariyerini startuplara adamış seri bir girişimci. Luron AI'dan

önce Türkiye'nin en büyük hukuk bürolarına satılan yapay zekâ çözümü Glitnir'i, ondan

önce ise 100 binden fazla kullanıcıya ulaşan yapay zekâ bazlı dil öğrenme platformu BLang'i kurdu. Robert Kolej’deki ilk Startup kulübünü kuran Mert, yüzlerce öğrencinin startup ekosistemiyle tanışmasını sağladı. Atan, girişimciliğin yanında, Boğaziçi ve Koç üniversitelerinde görsel yapay zekâ üzerine araştırmalar yaptı.

İki kurucu, edindikleri akademik ve teknik birikimi global pazara yönelik ölçeklenebilir bir yapay zekâ altyapısına dönüştürmeyi hedefliyor. E2VC ve TQ Ventures'ın desteğiyle büyümesini sürdüren Luron AI, uluslararası ve yerel pazarlarda daha fazla işletmeye ulaşmayı planlıyor.