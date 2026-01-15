Meta metaversede geri adım attı: VR oyun stüdyoları kapandı

Meta, çatısı altında faaliyet gösteren Armature, Sanzaru Games ve Twisted Pixel stüdyolarının kapatıldığını resmen doğruladı. Söz konusu adım, şirketin metaverse odaklı yapılanmasında son dönemde hız kazanan küçülme sürecinin devamı olarak değerlendiriliyor.

Kapanış kararı alınan stüdyolar arasında Asgard’s Wrath serisiyle tanınan Sanzaru Games ile 2024 yılında Marvel’s Deadpool VR oyununu piyasaya süren Twisted Pixel yer alıyor. Ayrıca 2021’de Resident Evil 4’ün Quest sürümünü geliştiren Armature’un da aynı süreçte faaliyetlerine son verdiği Bloomberg tarafından aktarıldı. Stüdyolarda görev yapan çalışanların sosyal medya paylaşımları da bu bilgileri doğruladı.

Yaşanan gelişmeler, Meta’nın uzun süredir sürdürdüğü birinci parti VR oyun geliştirme stratejisinden uzaklaştığına işaret ediyor. Şirketin, içerik üretiminde kendi ekipleri yerine üçüncü taraf geliştiricilere daha fazla alan açmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Odak giyilebilir teknolojilere kayıyor

Meta sözcüsünün açıklamasına göre, metaverse projelerine ayrılan bazı kaynaklar giyilebilir teknolojilere yönlendirilecek. Şirket, sanal gerçeklikten tamamen çekildiği yönündeki iddiaları reddetse de alınan kararlar VR ekosistemine verilen destek azalacak.

Meta, 2024’te Quest 3S modelini tanıtmasının ardından yeni bir VR başlığı duyurmadı. Ayrıca Asus ve Lenovo ile birlikte planlanan Horizon OS tabanlı VR başlık projelerinin geçen ay iptal edildiği açıklanmıştı.

"Oyunlardan tamamen çıkmıyor"

Meta yönetimi, şirket içi bilgilendirmelerde video oyunlarından tamamen vazgeçilmediğinin altını çiziyor. Tamara Sciamanna, Oculus Studios ekibine gönderdiği iç yazışmada, yapılan değişikliklerin Meta’nın oyun sektöründen çekildiği anlamına gelmediğini ifade etti. Buna karşın yatırımların, ağırlıklı olarak üçüncü taraf geliştiriciler ve iş ortakları üzerinden sürdürüleceği vurgulandı.

Supernatural için belirsizlik

VR tabanlı fitness uygulaması Supernatural erişime açık kalmaya devam edecek. Ancak yeni içerik ve özellik geliştirme çalışmalarının durdurulması, kullanıcı deneyimi açısından dikkat çeken bir değişim olarak öne çıkıyor. Bu adım, Meta’nın VR tabanlı hizmetleri destekleme yaklaşımında yeniden yapılanmaya gittiğini ortaya koyuyor.